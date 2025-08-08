Venäjän kesähyökkäyksen painopiste on ollut viime viikkoina Donetskin alueella sijaitsevien Pokrovskin ja Kostjantynivkan kaupunkien välimaastossa.

Kreml on passittanut rintamalohkolle kymmeniä tuhansia uusia sotilaita, jotka ovat yrittäneet murtautua läpi Ukrainan puolustuslinjoista. Tavoitteena on edetä linnoitettujen kaupunkien ohi ja uhata niiden huoltolinjoja ennen syksyn saapumista.

Vladimir Putinin sotatoimia uhkaavat kalustopulan ohella kärjistyvät taloudelliset vaikeudet ja Yhdysvaltain mahdolliset vastatoimet. Diplomaattisella rintamalla neuvottelut voivat antaa jälleen kerran lisäaikaa operaatioiden jatkamiseen.

Venäjän kärkijoukkojen väitettiin aiemmin edenneen Pokrovskin kaupunkialueelle. Kohteella on merkitystä koko Donetskin alueen hallinnan kannalta, sillä kaupunki on toiminut Ukrainan kannalta tärkeänä huoltokeskuksena. Ajoneuvokuljetukset ovat tosin vaikeutuneet merkittävästi viime kuukausien aikana jatkuvien droonihyökkäysten vuoksi.

Ukrainan asevoimien mukaan ”sabotaasiyksiköt” ja muut tiedusteluryhmät olisi saatu työnnettyä pois Pokrovskista. Ukrainan maahanlaskujoukkojen julkaisemalla videolla näytetään, kuinka iskuryhmät etsivät ja tuhosivat alueelle edenneet venäläisjoukot.

Pokrovskin sanotaan olevan tällä hetkellä täysin Ukrainan hallinnassa.