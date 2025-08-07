Arvio Kremlin tapaamisesta: Tämä on Vladimir Putinin suunnitelma

Venäjä on esittänyt Yhdysvalloille konkreettiset vaatimuksensa Ukrainan suhteen, uskoo Ruotsin entinen pääministeri Carl Bildt viestipalvelu X:ssä.
Yhdysvaltain erikoislähettiläs Steve Witkoff tapasi keskiviikkona Vladimir Putinin Kremlissä. Tapaamisen jälkeen presidentti Donald Trump viestitti Moskovan keskustelujen sujuneen ”erittäin hyvin”. Kreml taas tiedotti osapuolten antaneen toisilleen ”signaaleja” osana rakentavia keskusteluja.
Bildt arvelee, että Putin esitti tapaamisessa Witkoffille konkreettiset vaatimuksensa.
– Nyt hänen suunnitelmansa on saada Trump hyväksymään [vaatimusten] tärkeimmät osat kasvokkaisessa tapaamisessa, Bildt arvelee.
Ex-pääministeri ennustaa, että tämän jälkeen Trump että Putin voisivat yhdessä kohdata Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin.
Aiemmin keskiviikkona Bildt arvioi, että Putin tulisi tarjoamaan keskusteluissa Trumpille jonkinlaisen harhautuksen, mahdollisesti ilmaan rajoittuvan tulitauon.
– Hän [Putin] on ehdottomasti tulitaukoa vastaan, mutta Trumpille on annettava jotain, Bildt pohti.
