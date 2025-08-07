Panssarit katosivat etulinjasta – venäläiset vain kilometrien päässä kohteesta

Venäjän joukot ovat päässeet viime viikkoina etenemään Donetskin alueella sijaitsevien Pokrovskin ja Kostjantynivkan kaupunkien välimaastossa.

Ukrainan kannalta uhkana on Pokrovskin huoltoyhteyksien katkeaminen. Kremlin kesähyökkäyksen tavoitteena on miehittää mahdollisimman paljon aluetta tappioista piittaamatta ennen poliittisen ja taloudellisen tilanteen kääntymistä epäedulliseksi. Venäläisjoukkojen menetykset ovat olleet panssariajoneuvojen suhteen pitkään kestämättömällä tasolla.

Kyiv Independent -lehti on seurannut kiivasta taistelua lähellä etulinjaa Kostjantynivkassa, jonka hallinnalla on merkitystä koko Donetskin alueen puolustuksen kannalta. Kansalliskaartin 20. prikaatin drooniyksiköt pidättelevät venäläisten hyökkäyksiä kaupungin eteläosista käsin.

Etulinja on kaakossa vain kuuden kilometrin päässä kaupunkialueesta ja lounaassa seitsemän kilometrin päässä. Suurin osa asukkaista on paennut jatkuvien droonihyökkäysten pelossa.

– Puoli vuotta sitten tilanne oli vielä helpompi, sillä saimme kuljetettua huoltoa autoilla. Ammuksia saatiin tuotua ja vihollisen sotilaita tuhottua, eräs ukrainalaissotilas sanoo.

Osa huoltoteistä on suojattu maanteiden sivuille ja päälle asennetuilla verkoilla, mutta tämä ei poista täysin räjähdelennokkien aiheuttamaa uhkaa. Ne voivat livahtaa sisään pienestäkin aukosta.

– Kaksi tai kolme kuukautta sitten jopa liikennevalot toimivat. Nyt teillä ei ole ketään. Venäläiset eivät välitä, onko kyse siviilien tai asevoimien ajoneuvosta, sotilas sanoo.

Tilanteen vuoksi jalkaväen sotilaat joutuvat usein kävelemään 10–15 kilometriä etulinjan asemiin ja kantamaan mukanaan huoltotarvikkeita.

Kaupunkia ympäröivä ”tappovyöhyke” on laajentunut viime kuukausina molempien osapuolten tuotua vahvistuksia alueelle. Hyökkäyksiä torjutaan videolinkin kautta ohjattavilla FPV-räjähdedrooneilla sekä raskaammilla lennokeilla, jotka pudottavat vihollisen päälle kranaatteja.

Prikaatin drooniyksikön sotilaat ovat alle 25-vuotiaita eli liittyneet asevoimiin vapaaehtoisesti. Kohteiden havaitseminen on haastavaa tiheän aluskasvillisuuden vuoksi.

– Mehukkaimmat kohteet ovat tällä hetkellä moottoripyöriä ja mönkijöitä. Tällaista sota on nykyään: jalkaväkeä ei näy lähes yhtään. En ole pitkään aikaan nähnyt mitään panssariajoneuvoja, droonioperaattori sanoo.