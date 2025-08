Tappiot kasaantuvat – Kremlillä voi tulla pian raja vastaan

Venäjän asevoimien arvioidaan kärsineen mittavia tappioita viimeisen vuoden aikana tehdyissä hyökkäysoperaatioissa. Panssariajoneuvojen menetykset ovat olleet jo pitkään kestämättömällä tasolla, sillä korjauskelpoinen kalusto alkaa loppua kylmän sodan aikaisista varastoista.

Kreml saa silti aseisiin uusia sotilaita erittäin korkeiksi nostettujen värväysbonusten ja kuukausipalkkojen turvin. Vahvistusten määräksi arvioidaan noin 30 000–50 000 sotilasta joka kuukausi, kun Ukraina pystyy mobilisoimaan vain noin 25 000 sotilasta kuukaudessa.

Ukrainan asevoimien komentaja Oleksandr Syrskyi arvioi hiljattain Venäjän kokonaisvahvuuden kasvavan tappioiden jälkeen noin 9 000 sotilaalla kuukaudessa. Kaatuneiden määrä suhteessa haavoittuneisiin on Venäjällä paljon suurempi kuin muissa moderneissa konflikteissa.

Avointen lähteiden tutkimusta tekevä Frontelligence-ryhmä arvioi Venäjän menettäneen kaatuneina lähes 60 000 sotilasta tammi–heinäkuussa 2025. Haavoittuneita olisi puolitoistakertainen määrä eli noin 90 000 sotilasta.

Ryhmän perustaja ja entinen ukrainalainen upseeri nostaa esiin venäläisten ja länsimaisten asiantuntijoiden arvioita, joiden mukaan Ukrainan sota voisi jatkua vielä lähes vuosikymmenen ajan.

– On vaikea nähdä, miten tämä olisi mahdollista, jos ottaa huomioon molempien osapuolten jatkuvasti kasautuvat ongelmat asevoimiensa ylläpidossa, Tatarigami-nimimerkillä X:ssä kirjoittava ex-upseeri sanoo.

Ukrainan ongelmana on rintamakarkuruus ja puutteellinen mobilisaatiotahti. Venäjän joukkojen laatu on heikentynyt jatkuvasti konfliktin edetessä, sillä uusille sotilaille annetaan vain erittäin lyhyt koulutusjakso ennen passitusta hyökkäystehtäviin. Sotilaiden haluttomuus kovia tappioita aiheuttaviin rynnäköihin on myös yleistynyt.

Ankaria rangaistuksia käytettiin aiemmin lähinnä Wagner-palkkasoturiryhmän värväämiä vankeja kohtaan. Käytäntöjä on jouduttu laajentamaan koko Venäjän asevoimiin.

– Taloudelliset tekijät motivoivat uusia venäläissotilaita. Palkkioiden noustessa kasvaa myös heidän odotuksensa selvitä sodasta elossa. Tämä on ristiriidassa johdon vaatimien hyökkäysten ja etenemisen kanssa, Tatarigami sanoo.

5/ On paper, both countries appear capable of sustaining the war effort for years to come. But given the state of their respective militaries, it is difficult for me to envision how either side can maintain this war at current levels for a decade, or even 5 more years?

