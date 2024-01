Venäjän sairaalapalvelut kriisissä

Venäjän hyökkäyssota alkaa näkyä myös sen terveydenhuoltopalveluissa, kertoo Britannian puolustusministeriön tuore tiedusteluraportti.

Raportin mukaan Venäjän kansalaisilla on ollut vaikeuksia päästä terveydenhuollon palveluihin, esimerkiksi sairaaloihin. Pulaa on myös tarvikkeista ja lääkkeistä.

Tiedusteluraportissa arvioidaan, että terveydenhuollon resurssipula johtuu todennäköisesti Ukrainan sodasta. Suuri osa sairaaloiden resursseista kuluu rintamalla loukkaantuneiden hoitamiseen.

Seurauksena Venäjän hallinto on leikannut kansalaisten terveyspalveluista muun muassa henkilökunnan puutteen vuoksi.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 14 January 2024.

