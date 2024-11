Venäjän moderni T-90-tankki kaatui kaivantoon – räjähdedroonit tuhosivat

Venäjän hyökkäysten painopiste on ollut viime aikoina Donetskin alueen eteläosissa ja Kurskissa, jonne elokuussa edenneitä ukrainalaisjoukkoja yritetään nyt työntää takaisin pohjoiskorealaisten vahvistusten turvin.

Kreml on kiihdyttänyt laajoja hyökkäyksiä huolimatta valtaviksi kuvailluista tappioista. Aiemmin rynnäköihin lähetettiin lähinnä pieniä jalkaväkiryhmiä, mutta nyt ukrainalaisten asemia on lähestytty laajoissa panssarikolonnissa. Niistä monet on tuhottu lähes kokonaan.

Ukrainan asevoimat on julkaissut videon Venäjän moderneimpaan kalustoon lukeutuvan T-90M-taistelupanssarivaunun tuhoamisesta.

Tiedustelulennokki kuvasi, kuinka vaunu ajoi peltoaukealle kaivettuun panssarikaivantoon ja kääntyi ylösalaisin. Kohdetta tuhoamaan lähetettiin useita videolinkin kautta ohjattavia FPV-räjähdedrooneja.

Videolla näkyy, kuinka ainakin kaksi lennokkia räjähti osuttuaan T-90-vaunun alaosaan. Tankin kerrotaan tuhoutuneen.

