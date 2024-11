Rintamalla muhii käänne – täällä sota voi ratketa

Seuraavat kuukaudet voivat muodostua ratkaiseviksi Ukrainan sodassa. Venäjä jatkaa laajoja hyökkäyksiään Donetskin alueen eteläosissa ja on koonnut noin 50 000 sotilasta Kurskin alueelle Ukrainan joukkojen hallitseman kiilan takaisinvaltaamiseksi.

Financial Timesin haastattelemat asiantuntijat ja Ukrainan asevoimien lähteet uskovat Kremlin kiihdyttävän hyökkäysoperaatioitaan lähiviikkoina. Rintamalle on passitettu vahvistuksia ja lisää lääkintähenkilökuntaa.

Ukrainan uupuneilla ja alivahvuisilla yksiköillä on ollut vaikeuksia pidätellä hyökkäyksiä huolimatta siitä, että Venäjän kalusto- ja miestappiot ovat nousseet syksyllä ennätysmäiselle tasolle.

Presidentti Vladimir Putinin tavoitteena voi olla kohentaa tappioista huolimatta asemaansa ennen Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin virkaanastujaisia tammikuun lopulla. Kurskin tilanne on ollut elokuusta lähtien kiusallinen Putinille ja estänyt Kremliä vaatimasta konfliktin jäädyttämistä nykyiselle rintamalinjalle.

Venäjän vähimmäistavoitteena lienee vallata takaisin Kurskin alueella sijaitseva Sudzhan kaupunki, josta käsin Ukrainan paikallisia joukkoja johdetaan. Venäjä on menettänyt viime päivinä kymmeniä panssariajoneuvoja epäonnistuneissa rynnäköissä miinakenttien suojaamia Ukrainan puolustusasemia vastaan.

Alueelle lähetetyn noin 10 000 pohjoiskorealaisen sotilaan osaston odotetaan osallistuvan taisteluihin.

– Määrä on valtava, eikä tätä voi jättää huomiotta, korkea-arvoinen länsimainen puolustuslähde sanoo FT:lle.

Kurskin ”pullistuman” menettäminen veisi Ukrainalta valttikortin mahdollisissa tulitaukoneuvotteluissa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on aiemmin ilmoittanut neuvotteluiden ehdoksi Venäjän täysimittaisen vetäytymisen Ukrainan alueelta.

Kreml puolestaan vaatii kuuden Ukrainalle kuuluvan maakunnan liittämistä Venäjään. Krimiä lukuun ottamatta mikään niistä ei ole täysin venäläisjoukkojen hallinnassa.

Taistelut ovat jatkuneet kiivaina Kurskin ohella myös Donetskin alueella sijaitsevan Kurakhoven lähialueella, jossa venäläisjoukot hyökkäävät kolmelta eri suunnalta. Ukrainalaisten kerrotaan valmistautuvan vetäytymiseen uusiin asemiin, kun sotilasjohto antaa siihen määräyksen.

Kiovassa toimiva CDS-ajatuspaja ennakoi rintaman siirtyvän joulukuun loppuun mennessä 30–35 kilometriä kohti länttä Donetskin alueella.

A wider look at the Donetsk frontline, and the Russian advances south of Pokrovsk over the past 2 weeks. pic.twitter.com/JSyDOraPLd

— War Mapper (@War_Mapper) November 10, 2024