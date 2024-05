T-90-tankki johti hyökkäystä – räjähdelennokkien välitön isku videolla

Ukrainan ja Venäjän joukot ovat käyneet viime päivinä kiivaita taisteluita Harkovan alueen pohjoisosissa ja Donetskin alueella. Venäjän arvioidaan lisäksi keräävän uutta hyökkäysosastoa Harkovasta luoteeseen sijaitsevan Sumyn alueen rajan tuntumaan. Tavoitteena olisi venyttää rintamalinjaa entisestään ja pakottaa Ukrainaa siirtämään rajallisia reservejään.

Ukrainan 3. rynnäkköprikaatin varakomentaja Maksim Zhorin kuvailee Telegram-päivityksessään rintaman yleistilannetta ”melko monimutkaiseksi” ja uskoo sen pysyvän haastavana lähitulevaisuudessa.

Ukrainan asevoimat kiistää Venäjän puolustusministeriön väitteen, jonka mukaan Luhanskin alueella sijaitseva Bilohorivkan kylä olisi miehitetty. Ukrainan mukaan alueella taisteleva 81. prikaati olisi torjunut useita mekanisoituja hyökkäyksiä. Tästä ja muista puolustustaisteluista on julkaistu sosiaalisessa mediassa useita lennokkivideoita.

Ukrainan valtiollinen United24-media on jakanut 47. prikaatin videon Donetskin alueella sijaitsevan Solovioven kylän yhteenotosta. Se on osa laajempia Otsheretynen alueen taisteluita.

Tiedusteludroonin kuvaamalla videolla näkyy kraattereiden peittämiä peltoja ja raunioituneita rakennuksia. Tuoreimpaan rynnäkköön osallistui kolme panssarivaunua ja ryhmä jalkaväkeä.

Tulitaistelu alkoi Venäjän modernimpaan kalustoon lukeutuvan T-90M-panssarivaunun edetessä kylään maantietä pitkin. Puolustaja iski sitä vastaan välittömästi räjähdelennokeilla ja Yhdysvaltain toimittamilla tykistöammuksilla.

Lennokit vaurioittivat tankkia tarkoilla osumilla taka- ja yläpanssariin. T-90:n tykkitorni alkoi pyöriä hallitsemattomasti, ja vaunu hyytyi lopulta kylän nimikyltin edustalle. Vaunumiehistö havaitsi yllä lentävät lennokit ja vetäytyi kauemmas jalan.

Myöhemmin paikalle saapui toinen T-90M-panssarivaunu. Ukrainan tykistö pommitti tuolloin aluetta yrittäen torjua hyökkäystä. Vaunu sai kaksi osumaa, mutta pysyi silti toimintakykyisenä. Se kuitenkin päätti kääntyä ympäri ja vetäytyä. Ukrainan sotilaat lähettivät yhä uusia räjähdelennokkeja sitä ja kolmatta panssarivaunua vastaan.

Vastaavien tulitaisteluiden kerrotaan toistuvan alueella lähes päivittäin.

The Russian MoD today claimed it occupied Bilohorivka in the Luhansk region, but this is false. In fact, several Russian mechanized attacks were repelled. Here, one of them was visualized. Work by the 81st Airmobile brigade.

Fighting is ongoing on the eastern outskirts. pic.twitter.com/mJ9e4NAoc2

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 20, 2024