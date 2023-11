Venäjän media: Rajan sulut kertovat Suomen rasismista

Rasistinen Suomi käyttää itärajan tulijoita vain tekosyynä pakolaisten kyykyttämiseen ja Suomen venäläiväestön syrjimiseen, sanotaan suuren venäläisen Regnum-uutistoimiston verkkosivuilla julkaistussa kirjoituksessa.

Uutistoimistoa on syytetty vuosien varrella muun muassa Baltiassa osaksi Venäjän valtiollista informaatiovaikuttamisen koneistoa.

Teksti noudattelee totuttua Venäjän nykyisen propagandan linjaa. Siinä Suomesta yritetään maalata venäläisiä syrjivä, eli ”russofobinen” maa, jossa valtaa pitää venäläisiä rasistisesti syrjivä äärioikeisto. Kylmäävässä propagandassa on kaikuja Moskovan Ukrainasta ja ukrainalaisista käyttämästä retoriikasta.

Pyörittelyn ytimessä on Suomen venäläistaustainen väestö.

Kirjoituksessa pyritään antamaan kuva laajasta protestoinnista itärajan sulkutoimia vastaan Suomessa. Suomessa asuvien kaksoiskansalaisten mielenilmausten kerrotaan jääneen huomiotta. Nyt kaksoiskansalaiset purkavat kirjoituksen mukaan turhautumistaan verkossa, ja lisää protesteja väitetään olevan luvassa. Tekstissä lainataan valikoiden venäläisiä ja suomalaisia medioita ja annetaan suoria lainauksia väitetyiltä Suomen venäläisiltä.

Myös Helsinkiin tuotu Ukrainassa tuhottu venäläinen tankki nostetaan esiin.

– Samaa on nähty monissa muissakin EU-pääkaupungeissa. Sekä siellä että täällä [Suomessa] on ollut ihmisiä, jotka ovat rohjenneet jättää kukkia tankin luo, tekstissä todetaan, viitaten Venäjä-mielisenä pidettyyn kukkien tuomiseen tankille.

Jutussa annetaan ymmärtää suomalaisten vartijoiden toimivan kuitenkin ”erittäin aggressiivisesti” estäessään ihmisiä jättämästä kukkia tankille ja poistaessaan kukkia.

Kaiken tämän sanotaan tapahtuneen ennen kuin muut itärajan rajanylityspaikat pohjoista Raja-Jooseppia lukuun ottamatta päätettiin sulkea. Tekstissä jatketaan, että ”oikeistoradikaalipuolue” perussuomalaisia edustava sisäministeri Mari Rantanen on kuitenkin jo antanut ymmärtää, että raja voidaan sulkea kokonaan.

Seuraavaksi viljellään viittauksia kesän rasismikohuun ja pannaan sanoja Suomen venäläisten suuhun.

– Nyt venäjänkieliset suomalaiset kirjoittavat, että tämä Petteri Orpon hallituksen päätös näyttää ”rasismin” ilmentymältä. Kun monia tämän hallituksen jäseniä hiljattain syytettiin uusnatsisympatioista, vannoi hallitus vastustaavansa kaikenlaista kansallista sortoa ja syrjintää. Nyt se syrjii avoimesti Suomen venäläisiä asukkaita, kirjoituksessa sanotaan.

Seuraavaksi lainataan väitetysti venäjänkielisiä ”henkilöitä, jotka kärsivät Orpon hallituksen toimista”.

– Onko tällainen hallitus kansallisen ja kansainvälisen lain näkökulmasta legitiimi?

– Hallitus janoaa tehdä jotakin muuta, kaikenlaisia likaisia temppuja naapurinsa ärsyttämiseksi. Järkevästä politiikasta ei ole hajuakaan, on vain rasistiseen ideologiaan perustuvia päätöksiä.

Juttua on ryyditetty tekstin lomaan sovitetuilla lukusuosituksilla artikkeleista, joissa puhutaan ”hallituksen kaapissa” venäläismedian mukaan olevista ”uusnatsiluurangoista” ja kerrotaan hallituksen muuttuneen suorastaan ”kasvualustaksi ulkomaalaisvihalle”.

Venäläisjulkaisussa sanotaan nykyisen hallituksen olevan ”tosiaankin ideologisesti hyvin erilainen vasemmistoliberaalista edeltäjästään”. Tässä yhteydessä on hyvä muistaa, että venäläisviestimet keskittyivät vielä vuosi sitten Sanna Marinin (sd.) ja hänen hallituksensa syyttämiseen Venäjä-vihasta.

Suomalaisten laajasta tuesta itärajan suluille ja poliittisten päättäjien yksituumaisuudesta yli puoluerajojen ei sanota sanaakaan.

Venäjän vaikuttamisoperaatiota itärajalla kuvataankin hallitukselle pelkäksi ”otolliseksi tilaisuudeksi” osoittaa julmia otteita pakolaisia vastaan ja vihaa venäläisiä kohtaan. Kirjoituksen mukaan ”lainkuuliaiset veronmaksajat” kärsivät samalla.

Loppukaneettina kirjoituksessa väitetään vielä, ettei kukaan ole pystynyt todistamaan, että Venäjän viranomaisilla olisi mitään tekemistä rajalle tulijoiden kanssa.

Suomen viranomaisten mukaan Venäjä on järjestänyt tulijoiden virran Suomen rajoille. Venäjän rajasta vastaavan turvallisuuspalvelu FSB:n on kerrottu auttavan tulijoita Suomeen. Myös rajalta maahan tulleet ovat kertoneet medialle venäläisviranomaisten roolista ja rajalle lähetyille annetuista ohjeista. Venäjän on kerrottu myöntävän myös aiempaa löysemmin perustein viisumeita Afrikan sarvessa, jotta ihmiset voisivat matkustaa sieltä Venäjälle ja edelleen Suomeen.

LUE MYÖS:

Sotilasprofessorin mukaan itäraja on Venäjän kosto: Suomella on yksi ässä hihassaan