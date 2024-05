Viron presidentti: ”Paluuta Venäjän hyökkäystä edeltäneeseen maailmaan ei ole”

Läntisten demokratioiden tulisi Viron presidentin Alar Karisin mukaan ymmärtää, että turvallisuusympäristö on olennaisesti muuttunut, ja sopeuttaa omat toimensa sen mukaisesti. Kehitysbiologin koulutuksen saanut Karis vertaa läntistä maailmaa metsään – toisiinsa kytkeytyneiden kokonaisuuksien muodostamaan ekosysteemiin, joka yrittää selviytyä uusissa olosuhteissa.

– Muutokseen johti Vladimir Putinin röyhkeä hyökkäys Ukrainaa – suvereenia valtiota – vastaan. Kyse oli myös toisesta ja toistaiseksi hävyttömimmästä hyökkäyksestä toisen maailmansodan päättymisen jälkeen vallinnutta transatlanttista turvallisuusjärjestystä vastaan, Karis sanoi vuosittaisen kansainvälisen Lennart Meri -turvallisuuskonferenssin avajaisillallisilla Tallinnassa.

– Olemme painaneet liian monta kertaa torkkukytkintä reagoidessamme Venäjän aggressioon naapureitaan vastaan, joten käynnissä olevasta sodasta on tullut meille testi. Autoritaariset hallinnot eri puolilla maailmaa arvioivat nyt demokraattisen maailman todellista vahvuutta tai heikkoutta, hän totesi.

Ukraina on autettava voittoon

Sopeutuminen uuteen tilanteeseen edellyttää Karisin mukaan määritelmällisesti muutoksia omassa toiminnassa ja ennen kaikkea ajattelussa. Vaikka jotkin länsimaat ovat heränneet muuttuneeseen todellisuuteen hitaammin kuin toiset, ymmärretään hänen mukaansa yleisesti, että paluuta vuotta 2022 edeltäneeseen maailmaan ei enää ole.

Olennainen osa ajattelun muutosta olisi Karisin mielestä se, että pelko Venäjän provosoitumisesta lakkaisi rajoittamasta aseapua Ukrainalle.

– Venäjä on se, joka eskaloi joka päivä – Ukrainassa ja sen ulkopuolella. Meidän pelkomme eskalaatiosta siis paradoksaalisesti rohkaisee Venäjää, Karis sanoo.

– Euroopassa on tapahtunut laaja herääminen. Puolustusmenojen lisäämistä pidetään nyt poliittisesti hyväksyttävänä ja jopa välttämättömänä. Kaikkialla Euroopassa puhutaan tarpeesta lisätä puolustusteollisuuden tuotantoa. Ajatus sadan miljardin euron puolustusrahastosta, joka kolme vuotta sitten olisi saattanut kuulostaa utopistiselta, näyttää nyt ainoalta mahdollisuudelta edetä, hän toteaa.

– Ensimmäinen tehtävämme on tietenkin auttaa Ukrainaa voittamaan sota. Pysyvä rauha voi syntyä vain, jos Ukraina voittaa ja Venäjän aggressio kukistetaan. Kyse on itsenäisyystaistelusta. Venäjä on pakottanut Ukrainan epäoikeudenmukaiseen sotaan, mutta kukaan ei voi pakottaa Ukrainaa epäoikeudenmukaiseen rauhaan, presidentti Karis painottaa.