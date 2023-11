Sotilasprofessorin mukaan itäraja on Venäjän kosto: Suomella on yksi ässä hihassaan

Viime viikkojen aikana pyöräilevät turvapaikanhakijat ovat saapuneet joukoittain itärajalle Venäjän viranomaisten avustamina. Tulijat ovat saaneet niin päättäjät kuin kansalaisetkin pohtimaan, mihin Moskova pyrkii.

Mika Hyytiäinen on Maanpuolustuskorkeakoulun emeritussotilasprofessori, eversti (evp.). Hänellä on selkeä näkemys siitä, mikä on Venäjän toimien takana.

– Venäjä on suurvalta, joka ilmoitti, että siitä seuraa vastatoimia, jos Suomi liittyy Natoon. Tämä on Venäjän vastatoimi. Sen voi tiivistää siten, että tämä on Venäjän kosto, Hyytiäinen sanoo Verkkouutisille.

Hänen mukaansa tämä on vain yksi työkalu siitä pakista, joka Venäjällä on käytössään. Hyytiäisen mielestä Venäjän kostoon pitäisi vastata olemalla mahdollisimman tiukka.

– Se on meille vaikeaa. Suomessa emme ole kohdanneet tällaista kriisiä aiemmin. Euroopan unionissa on viisi maata, joilla on ei-demokraattisia maita naapurina. Näistä viidestä maasta Suomi on ylivoimaisesti pehmein kohta.

Muualla vastaus tällaiseen vaikuttamiseen on ollut huomattavasti tuimempi kuin Suomessa.

– Ukrainassa ja Puolassa raja on relevanteilta osin aidattu. Puolassa jos pääset aidan läpi, niin sinut hakataan ja laitetaan samasta reiästä takaisin. Puolan rajalle on jopa kuollut ihmisiä. Baltian maat tekevät aitaa tällä hetkellä hurjaa vauhtia. Suomi on tällä hetkellä ylivoimaisesti turvallisin tie Eurooppaan, Hyytiäinen sanoo.

Suomi on keskellä Venäjän hybridivaikuttamisoperaatiota. Mika Hyytiäisen mukaan ei ole lainkaan sattumaa, että nilkkasukissa pyöräilevien turvapaikanhakijoiden jono on osunut Suomeen juuri marraskuussa, kun pohjoisen pakkaset ovat alkaneet paukkua.

– Tämä on Venäjän valitsema ajankohta. Kriisi ei olisi yhtä käsin kosketeltava kesäkuussa, jolloin itärajalla olisivat olleet vastassa vain hyttyset.

Venäjä pakottaa lännen elämään omien arvojensa mukaan

Hallitus ilmoitti keskiviikkona sulkevansa itärajan lukuun ottamatta Raja-Joosepin raja-asemaa. Apulaisoikeusasiamies Mikko Puumalainen oli ottanut kielteisen kannan hallitukse aiempaan suunnitelmaan itärajan toimista, koska siinä ei hänen oikeudellisen arvionsa mukaan riittävästi taattu oikeutta hakea turvapaikkaa.

Ihmisoikeudet ovat arvoja, jotka jaetaan suurimmassa osassa länsimaita. Mika Hyytiäisen mukaan liberaali ajattelu menee kuitenkin joskus liiankin pitkälle, kuten silloin, kun puhutaan kansallisesta turvallisuudesta.

– Sitä kutsutaan hyväuskoisuudeksi, Hyytiäinen sanoo, ja tätä Venäjä käyttää hyväkseen.

– Amerikkalainen Saul Alinsky oli kommunisti, joka kirjoitti säännöt, miten länsimainen demokratia tuhotaan. Numero neljä säännöissä oli vapaasti käännettynä, että pakota heidät elämään arvojensa mukaisesti, Hyytiäinen jatkaa.

Hänen mukaansa Suomeen tällä hetkellä tulevat turvapaikanhakijat ovat varsin hyväkäytöksisiä: he tulevat Suomeen tietä pitkin.

– Ympärillä on kuitenkin 250 kilometriä varsin helppoa maastoa. Siellä on metsää, jossa on vain muutama järvi ja suo välissä. Jos Suomi sulkee rajan, niin venäläiset huolehtivat, että ihmiset pääsevät rajan yli. Pelkään, että tästä voi tulla talven kiristyessä suuri humanitäärinen pelastusoperaatio.

Venäjä on avannut taloudellisesti erittäin kilpailukykyisen ja turvallisen reitin Schengen-alueelle ja Eurooppaan, Hyytiäinen sanoo.

– Suomi on sillä lailla hankalassa tilanteessa, että meiltä ei pääse kuin Ruotsiin. Mutta jos Ruotsi laittaa rajansa kiinni, niin olemme ongelmissa. Venäjä voi päättää, miten synkän pilven voi Suomen ylle rakentaa, sotilasprofessori povaa.

Mika Hyytiäisen mukaan Suomella on aika huonot kortit kädessään. Venäjä on virittänyt aseen, joka on Suomelle vaikea taloudellisesti ja poliittisesti. Samaan aikaan Venäjä hyötyy tilanteesta taloudellisesti.

– Brysselissä ja EU:ssa pitäisi herätä ymmärtämään realiteetit. Euroopan pitäisi jakaa taakkaa paremmin, mutta se ei ole koskaan Euroopassa toiminut. Tätä on jarrutettu monta vuotta, kun tietyt piirit eivät ole halunneet, että samaan direktiiviin kirjoitetaan pikakäännytyksiä ja sellaisia toimia.

– Suomi voisi saada käyttöönsä Frontexin joukkoja ja väkivalloin pitää turvapaikanhakijat poissa omalta alueelta. Luulen kuitenkin, että Venäjän väkivalta on kovempaa kuin meikäläisten.

Mika Hyytiäisen kuva tilanteesta on synkkä, mutta muistuttaa, että Suomella on käytössään ase, jota muualla Euroopassa ei ole. Suomella on suuri määrä reserviläisiä, jotka voisivat pysäyttää turvapaikanhakijat rajalle.