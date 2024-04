Venäjän kerrotaan tuovan Iskander-ohjuksia Suomen rajalle

Venäläislehti Izvestija kertoo, että Karjalaan on muodostettu uusi itsenäinen ballistisilla Iskander-M-ohjusjärjestelmillä varustettu prikaati.

– Ohjusprikaatin luominen on aiheellinen ratkaisu. Tämä on riittävä vastaus Suomen Nato-jäsenyyteen, Venäjän Itämeren laivaston entinen komentaja, amiraali Vladimir Valujev kommentoi jutussa.

Valujevin mukaan ohjuksilla iskettäisiin tosipaikassa Naton joukkoja vastaan. Nyt hän kuvailee niiden ”vahvistavan sivustaa”.

Toinen sotilasasiantuntija Dmitri Boltenkov uhoaa Iskander-ohjusten toimineen erittäin hyvin ”erikoissotilasoperaatiossa”. Näin virallinen Venäjä nimittää hyökkäyssotaa Ukrainassa.

Boltenkov toistaa artikkelissa Kremlin totuttua sotapropagandaa Suomesta.

– Sota heidän kanssaan loppui 80 vuotta sitten ja he elivät rauhassa ja ystävällismielisesti. Emme miehittäneet heitä, emme pahemmin piinanneet heitä.

Tämän jälkeen suomalaiset päättivät hänen mukaansa ”yllättäen” rikkoa kaikki hyvät naapurussuhteet Venäjään ja liittyä Natoon. Boltenkov toteaa, että nyt suomalaisia on pidettävä silmällä.

Venäläisartikkelissa kehutaan Suomen puolustusvoimien kykyjä ja jatketaan, että maahan saattaisi tulla myös amerikkalaisia ja brittiläisiä joukkoja. Tällä perustellaan Venäjän asevoimien vahvistamista Suomen suunnalla.

Moskova on ilmoittanut jo aiemmin asevoimien rakennemuutoksista, joissa muun muassa muodostetaan uusia joukkoja Suomen rajalle. Verkkouutiset kertoo asiasta alla.

Izvestia says Russia is forming an Iskander-M brigade in Karelia as part of the new Leningrad Military District.https://t.co/YROAy2I1cQ pic.twitter.com/ZaDWvxXn6V

— Rob Lee (@RALee85) April 22, 2024