Varoitus Venäjän hybridi-iskuista – ”meidän on syytä olla varuillamme”

Kokoomuksen kansanedustaja Jarno Limnell kirjoittaa X:ssä, että hybridivaikuttaminen on pitkäaikaista ja tapahtuu laajamittaisen sotilaallisen hyökkäyksen sijasta arkipäivässä ja keinoin, jossa mielikuvitus on rajana.

– Tässä hetkessä Venäjän hybridi-iskut on turvallisuusuhka Suomelle. Meidän on syytä olla varuillamme, hän kirjoittaa.

Limnell jakaa viestinsä yhteydessä Iltalehden artikkelin, jonka mukaan venäläisessa sotatieteellisessä tutkimuksessa esitellään taktisia keinoja valtion hajottamiseen.

Kyse on vuonna 2015 Venäjällä esitellystä valtion hajottamisen mallista, johon kuuluu erilaisia keinoja, joilla pyritään kohdevaltion hallinnon syrjäyttämiseen ja maan kansallisen identiteetin tuhoamiseen.

Listattuja keinoja ovat esimerkiksi viranomaisiin kohdistuva terrori, energiansaannin sabotointi ja massiivisen muuttoliikkeen järjestäminen.

Etenkin Venäjän painostuskeinona käyttämä välineellistetty maahantulo on ollut viime aikoina paljon esillä ja eduskunta sääti poikkeuslakina uuden rajalain, jolla laajamittaiseen välineellistettyyn maahantuloon voidaan puuttua.

Myös epäilyttävä toiminta kriittisen infrastruktuurin, erityisesti vesitornien, läheisyydessä on kuluvana kesänä herättänyt huolta ja kysymyksiä siitä, voisiko Venäjällä olla tekemistä tapahtumien kanssa.

