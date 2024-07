Hyökkääjä yrittää ampua lähestyvän lennokin, kauhunhetket videolla

FPRI-tutkimuslaitoksen sotilasasiantuntija Rob Lee on jakanut X-tilillään sosiaalisessa mediassa kiertävän videon (jutun alla), joka näyttää Ukrainan FPV-lennokin hyökkäyksen venäläissotilaita vastaan Donetskin alueella Vuhledarin suunnalla.

Videolla kolme venäläissotilasta ajaa traktorimönkijällä tiellä, kun he havaitsevat Ukrainan lennokin lähestyvän heitä. Toinen takana istuvista sotilaista yrittää ampua lennokin alas kiväärillään, mutta ei osu kohteeseen.

Videolinkin kautta ohjattava lennokki syöksyy heitä kohti ja osuu täpärästi ohi maalistaan räjähtäen suoraan mönkijän edessä. Hyökkääjän sotilaat selviävät hengissä, vaikka takana istuvat sotilaat singahtavat ulos ajoneuvon kyydistä.

Tämän jälkeen venäläiset keräävät nopeasti varusteensa mönkijän kyytiin ja jatkavat matkaansa.

Räjähde- ja tiedustelulennokkien käyttö on yleistynyt massiiviseen tahtiin Ukrainan sodassa. Molemmat osapuolet käyttävät niitä.

Tarkkuutensa vuoksi taitavat operaattorit voivat tähdätä FPV-lennokeilla yksittäisiä sotilaita ja lentää esimerkiksi rakennuksen tai ajoneuvon ikkunasta sisään. Myös taistelupanssarivaunut ovat haavoittuvia, jos niihin osuu takaa ja yläviistosta.

Video of a near FPV miss on Russian soldiers on an ATV on the Vuhledar front. https://t.co/9AnftsJtVF pic.twitter.com/Qv2rzPJvF2

— Rob Lee (@RALee85) July 14, 2024