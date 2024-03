Venäjä iski ohjuksilla Kiovaan

Venäjän teki ohjusiskun Kiovaan aikaisin aamulla aiheuttaen vahinkoja asuintaloille ja infrastruktuurille koko kaupungissa, uutisoi The Kyiv Independent.

Kiovan pormestarin Vitali Klitshkon mukaan ainakin kymmenen ihmistä loukkaantui iskussa. Kiovan kaupungin sotilashallinnon päällikkö Serhii Popko sanoi, että yksi Shevchenkivskyin alueen uhreista oli lapsi.

Pelastuspalvelut työskentelevät hyökkäyspaikoilla ja vahingon koko laajuutta tutkitaan käynnissä olevien hyökkäysten keskellä.

Ilmavoimat kertoo, että kyseessä olivat Kinzhal-ohjuksia. Armeija varoitti myös ohjusuhista koko maassa.

Kyiv Independentin toimittajat kertovat kuulleensa yli kymmenen räjähdystä.

Podilskyin alueella iskut aiheuttivat tulipalon muuntaja-asemalla. Myös Podilskyin kaupunginosassa sijaitsevan asuinrakennuksen katto on tulessa.

Svjatoshynskin alueella hyökkäys vaurioitti päiväkotia ja kahta yhdeksänkerroksista kerrostaloa.

Myös Shevchenkivskyin kaupunginosassa sijaitseva asuinrakennus osui. Asukkaita evakuoidaan palavasta rakennuksesta. Autot palavat alueella ja palokunta on lähetetty paikalle, Klitshko kertoo.

Torstaina Venäjä teki iskun Harkovaan Kh-35 meritorjuntaohjuksilla. Iskussa kuoli viisi siviiliä.

Consequences of the fall of fragments of shot down Russian rockets in the Shevchenkivskyi and Podilskyi districts in Kyiv.

An 11-year-old girl and a 38-year-old man were hospitalized. In total, 10 people got wounded. pic.twitter.com/1H4LDhHBYm

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 21, 2024