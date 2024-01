Venäjän ilmailu kriisissä: Koneita hajoilee lähes joka viikko

Venäjän ilmailun arvioidaan ajautuneen yhä suurempiin vaikeuksiin Ukrainan sodan myötä asetettujen kansainvälisten pakotteiden vuoksi.

Viime vuoden keväällä Kiinan kerrottiin kieltäytyneen toimittamasta venäläisille lentoyhtiöille matkustaja- ja rahtikoneiden varaosia. Jos toimituksia olisi jatkettu, ei Kiina olisi saanut varaosia omiin Boeing- ja Airbus-koneisiinsa.

Kreml käytti viime vuonna loppuun 300 miljardin ruplan eli noin kolmen miljardin euron määrärahat kansallisesta hyvinvointirahastosta, jotka oli tarkoitettu matkustajakoneiden hankintoihin ulkomaisilta leasing-yhtiöiltä. Rahalla hankittiin yhteensä 150 lentokonetta, joista 86 Aeroflotille, 45 S7:lle ja 19 Ural Airlinesille.

Ukrainan sotilastiedustelu HUR julkaisi aiemmin Venäjän liikenneministeriöltä peräisin olevia tietokantoja, joiden mukaan varaosien puute on aiheuttanut mittavia ongelmia. Venäjällä oli sattunut syyskuuhun 2023 mennessä 185 ilmailu-onnettomuutta, kun vuonna 2022 luku oli 50. Koneet kärsivät etenkin moottoreihin ja runkoon liittyvistä ongelmista. Myös hydrauliikka, laipat, laskutelineet ja ohjelmistojärjestelmät ovat tuottaneet vaikeuksia.

Venäjä joutuu käyttämään yhä enemmän ei-sertifioituja osia pitääkseen lentokoneensa ilmassa. Kun vuonna 2022 vain kymmenessä prosentissa lentokoneiden korjauksista käytettiin ei-sertifioituja osia, nousi osuus viime vuonna 70 prosenttiin. Lentokoneita joudutaan viemään korjattavaksi Iraniin, koska Venäjällä ei ole riittävästi osaamista matkustajakoneiden ylläpitoon.

Poliitikot ovat esittäneet, että länsimaiset lentokoneet pitäisi korvata Venäjällä tehdyillä koneilla. Tavoitteen saavuttaminen on kuitenkin käytännössä erittäin haastavaa. Venäläinen Suhoi Superjet oli jo ennen lännen pakotteita saanut maineen häiriöherkkänä ja onnettomuuksille alttiina lentokoneena. Lisäksi uuden keskipitkän matkan Irkut MS-21 -suihkukoneen kehitystyö on edennyt hitaasti.

Ukrainan sisäministerin neuvonantaja Anton Herastshenko on listannut X-viestipalvelussa valtiollisen Aeroflot-yhtiön viimeaikaisia teknisiä ongelmia.

Noin neljäsataa matkailijaa joutui hiljattain jäämään Thaimaahan matkustajakoneen hajoamisen vuoksi. Aeroflot on vakuuttanut tuovansa piakkoin Boeing 777-300ER-koneeseen sopivia osia Phuketiin korjausten tekemiseksi.

Edellinen vastaava tapaus sattui Dubaissa joulukuun 28. päivänä, jolloin Aeroflotin koneen renkaanvaihtoon kului 14 tuntia. Joulukuun 2023 alun jälkeen toimintahäiriöitä on ollut ainakin kuusi kappaletta.

Kaksi Aeroflotin matkustajakonetta joutui tekemään pakkolaskun joulukuun 1. päivänä Pulkovoon ja Juzhno-Sahalinskiin. Seuraavana päivänä Airbus A321-koneen moottori hajosi kesken lennon, minkä seurauksena kone laskeutui Sheremetjevon lentoasemalle. Boeing 777 -koneen matkustamoon ilmestyi savua 6. joulukuuta oikosulun vuoksi. Toimintahäiriöt ovat jatkuneet tämän jälkeen lähes joka viikko.

