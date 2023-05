Venäjän siviili-ilmailussa yhä enemmän toimintahäiriöitä ja hätälaskuja

Ilmailuteollisuutta koskevat sanktiot johtavat yhä useampaan määrään toimintahäiriöitä ja hätälaskuja, jotka johtuvat huolto- ja teknisen tuen sekä akuutista varaosien puutteesta. Turvallisuuden kerrotaan heikkenevän vähitellen, venäläinen sanomalehti Novaja Gazeta raportoi.

Lännen sanktioilla on ollut rajuja vaikutuksia venäläisille lentoyhtiöille, jotka käyttävät eniten ylivoimaisesti länsimaissa valmistettuja lentokoneita. Sekä yhdysvaltainen Boeing että eurooppalainen Airbus katkaisivat venäläisiltä lentoyhtiöiltä pääsyn koneiden tekniseen tukeen ja varaosien toimitus lopetettiin.

Jotkut varaosat ovat edelleen saatavilla harmaiden markkinoiden kautta, kuten renkaat ja jarrut. Alan sisäpiiriläiset kuitenkin sanovat, että tällainen harmaa tuonti saapuu paljon hitaammin ja maksaa enemmän.

Moottorin osia ei voi tuoda Venäjälle, joten lentoyhtiöt joutuvat tekemään kalliit huoltotyöt itse.

Tämä koskee myös venäläisiä lentokoneita, kuten Suhoi Superjet 100 ja MS-21 koneita, jotka molemmat käyttävät pääosin ulkomaisia komponentteja. Polttoainesuodattimia ei tiettävästi ole saatavilla, minkä vuoksi lentoyhtiöt yksinkertaisesti pesevät ne ja odottavat niiden rikkoutumista vähitellen vaihtamisen sijaan.

Venäjän ilmailuteollisuus saa varaosia, joita tulee muun muassa Yhdistyneistä arabiemiirikunnista, Kiinasta, Turkista ja Iranista. Niiden saapuminen kestää kuitenkin 3-4 kertaa kauemmin ja maksaa 3-4 kertaa enemmän. Toimitusketju kuitenkin tukahtuu pakotteiden tiukentuessa.

Novaya Gazetan mukaan ”varaosien toimittajat ovat alkaneet vaatia välittäjiä ystävällisissä maissa” – joita ovat Turkki, Arabiemiirikunnat, Kiina ja Kazakstan – ilmoittamaan varaosien lopullisen vastaanottajan lentokoneen valmistenumero mukaanlukien.

Venäjän hallitus kompensoi näitä ongelmia Ukrainan sodan ensimmäisenä vuonna myöntämällä lentoyhtiöille 172 miljardia ruplaa eli noin 2,15 miljardia dollaria valtion budjetista, josta sata miljardia ruplaa eli noin 1,25 miljardia dollaria oli tarkoitettu kotimaan lentojen tukemiseen.

Tämä on kuitenkin vain lykännyt väistämätöntä, joka nyt näyttää olevan tulossa. Novaya Gazetan mukaan lentoyhtiöt kannibalisoivat koneitaan varaosien saamiseksi, kun taas edelleen lentävät koneet kärsivät jatkuvasta luotettavuuden heikkenemisestä.

Vuoden 2023 alusta lähtien mediat ovat saaneet yhä enemmän raportteja länsimaissa valmistettujen lentokoneiden toimintahäiriöistä, paineen alenemisesta ja hätälaskuista venäläisiltä operaattoreilta, kuten Aeroflot, Rossiya, Pobeda, Azur ja UTair.

Myös kohonneet kustannukset siirtyvät nyt matkustajien maksettaviksi. Venäjän hallitus esittää tänä kesänä maan kotimaan lentojen hintojen korottamista 15-30 prosenttia.

1/ Sanctions on the Russian aviation industry are leading to an increasing number of malfunctions and emergency landings, due to a lack of maintenance and technical support, and an acute shortage of spare parts. Safety is said to be gradually deteriorating. ⬇️ pic.twitter.com/Gz2cSrogbO

