Venäjän hallitukselta loppuivat matkustajakoneiden hankintarahat

Venäjän hallitus on käyttänyt lähes loppuun 300 miljardia ruplaa (2,96 miljardia euroa), jotka kohdennettiin Venäjän kansallisesta hyvinvointirahastosta matkustajakoneiden hankintoihin ulkomaisilta leasing-yhtiöiltä. Venäläisen taloussanomalehti Kommersantin lähteen mukaan viranomaisilla on jäljellä 3,5 miljardia ruplaa (34,6 miljoonaa euroa), jotka on jo korvamerkitty Aeroflotin konejärjestelyihin.

Varoilla on hankittu leasing-yhtiöiltä yhteensä 150 lentokonetta, joista 86 Aeroflotille, 45 S7:lle ja 19 Ural Airlinesille. Suurin osa rahoista, 250 miljardia ruplaa (2,47 miljardia euroa) meni Aeroflotin koneisiin. Yksityiset lentoyhtiöt saivat rahastosta 30–40 miljardia ruplaa (300-400 miljoonaa euroa), mutta S7 ja Ural Airlines käyttivät myös omia varojaan 15 vuoden leasing-sopimuksiin, jonka jälkeen koneet siirtyvät yhtiöiden omistukseen.

Kaikki lentoyhtiöt eivät kuitenkaan olleet samalla viivalla. Esimerkiksi iFly sopi amerikkalaisen ALC:n kanssa kolmen Airbus-matkustajakoneen ostamisesta 90 miljoonalla dollarilla, mutta ei saanut kansalliselta hyvinvointirahastolta rahaa edes yhteen koneeseen. Kommersantin lähde sanoo, että hallitus ei todennäköisesti jatkossakaan rahoita pienten tai vanhoilla koneilla lentävien yhtiöiden tarpeita.

Varat annettiin yhtiöille 15 vuodeksi 1,5 prosentin korolla. Venäjän federaation ilmaliikenneviraston eli Rosaviatsijan hallitsema leasing-yhtiö NLK-Finans on koneiden uusi omistaja. Lisävarojen luovuttamisesta hyvinvointirahastosta ei ole tiettävästi keskusteltu, mutta ainakin Aeroflot, S7 ja Ural Airlines jatkavat neuvotteluja lisäkoneiden hankkimiseksi ulkomaisilta omistajilta. Jos yhtiöt eivät saa enempää rahaa, kaikki hankintojen kulut siirtyvät lentolippujen hintoihin.

Ennen Venäjän aloittamaa hyökkäyssotaa Ukrainassa Venäjällä oli 523 ulkomaisten leasing-yhtiöiden konetta, joista 142 kuului maailman suurimmalle leasing-yhtiölle AerCapille. Leasing-koneiden osuus oli yli puolet maan koko siviililentoliikenteen konelaivastosta.

Venäjän hallitus antoi yhtiöille luvan olla palauttamatta koneita ulkomaisille yhtiöille ja rekisteröidä koneet Venäjälle. Tämä mahdollisti lentojen jatkumisen, mutta kaksoisrekisteröidyillä koneilla ei voi lentää ulkomaille. Muissa maissa koneita odottaa takavarikointi ja palauttaminen niiden omistajille.