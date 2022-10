Venäjän hävittäjä syöksyi taas kerrostaloon

Venäläisen hävittäjän kerrotaan syöksyneen kerrostaloon Irkutskissa, Etelä-Siperiassa. Onnettomuuden yksityiskohdista ei ole tarkempaa tietoa.

Hävittäjän uskotaan olleen tyypiltään Sukhoi SU-30, joka suunniteltiin alunperin Neuvostoliitossa 1980-luvun lopussa. Käyttöön konemalli otettiin Venäjällä 1990-luvulla.

Kyseessä on jo toinen samankaltainen onnettomuus samalla viikolla. Maanantaina Venäjän ilmavoimien vuonna 2006 käyttöön ottama hävittäjäpommittaja ja rynnäkkökone SU-34 syöksyi kerrostaloon Asovanmeren rannalla sijaitsevassa Jeiskin kaupungissa.

Aiemmin lokakuussa kaksi venäläishävittäjää syöksyi maahan Rostovissa, ja syyskuussa Su-25-rynnäkköhävittäjä syöksyi maahan heti lentoonnousun jälkeen.

Venäjän ilmavoimien operointitahdin Ukrainassa on arvioitu kuormittavan paljon niin pilotteja kuin kalustoakin. Venäjällä on myös tiettävästi ollut vaikeuksia ilmavoimien kaluston huollossa.

Another day, another Russian airplane crash. This time, a SU-30 plane fell on an apartment building on Irkutsk. Plane crashes are the new open windows. pic.twitter.com/UcgO4iYuNv

— The Eastern Border🇱🇻🇪🇺 (@Eastern_Border) October 23, 2022