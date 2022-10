Sotilaskone syöksyi kerrostaloon Venäjällä

Venäjän Jeiskin kaupungissa sotilaskone on syöksynyt kerrostaloon. Jeisk sijaitsee Asovanmeren rannalla lähes vastapäätä Ukrainan Mariupolia.

Kuvissa ja videoissa voidaan nähdä räjähdyksen hetki ja asuintalon syttyminen palamaan.

Yhdessä kuvassa näkyy myös laskuvarjohyppääjä, joka on oletettavasti pelastautumaan onnistunut lentäjä.

Kyseessä on Venäjän puolustumisteriön mukaan Venäjän ilmavoimien vuonna 2006 käyttöön ottama hävittäjäpommittaja ja rynnäkkökone SU-34.

Five floors in this residential building in Yeysk are reportedly on fire after a Su-34 crashed into it soon after takeoff from a nearby military base. The MoD confirmed saying it was “a training flight” (with full ammo?) pic.twitter.com/IkKztVEHcG

