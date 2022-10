Kaksi hävittäjää syöksyi maahan Venäjän Rostovissa

Kahden hävittäjän kerrotaan syöksyneen maahan Venäjän Rostovin alueella Ukrainan rajan lähellä.

Muiden venäläismedioiden tietoihin viittaavan Novaja Gazetan mukaan molemmat koneet syöksyivät maahan sunnuntaina.

Suhoi Su-25-rynnäkkökoneen kerrotaan pudonneen Rogalikin kylän lähelle. Pilotti tiettävästi menehtyi, koska koneen heittoistuin ei toiminut. Hieman myöhemmin tuli tieto, että Su-24-rynnäkkökone oli pudonnut Rostovin Sibirkin kylän lähellä.

Venäläisen TASS:n mukaan jälkimmäinen onnettomuus tapahtui, kun harjoituslennolta palaamassa ollut kone oli laskeutumassa. Molempien miehistönjäsenten kerrotaan pelastautuneen heittoistuimilla.

Ensimmäisen onnettomuuden yksityiskohdista ei ole tarkempaa tietoa.

Sosiaalisessa mediassa kiertävien tietojen mukaan Rostovissa syöksyi jotakin maahan myös maanantaina. Toistaiseksi on epäselvää, oliko kyseessä lentokone vai esimerkiksi vikaantunut risteilyohjus. Videolla (alla) näkyvät jäänteet vaikuttavat kuitenkin liian pieneltä ollakseen lentokoneesta.

Venäjän ilmavoimien kovan operointitahdin Ukrainassa on arvioitu kuormittavan kovasti niin pilotteja kuin kalustoakin. Venäjällä on myös tiettävästi ollut vaikeuksia ilmavoimien kaluston huollossa.

Yesterday an SU-24 and an SU-25 crashed in Rostov with at least one of the pilots killed. 🇷🇺 MOD claimed technical problems during training flights.

Today a third object has crashed in the region. pic.twitter.com/AcHSU1US9v

— Artoir (@ItsArtoir) October 10, 2022