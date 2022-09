Venäjän Suhoi syöksyy videolla maahan ja räjähtää tulipalloksi heti nousun jälkeen

Venäläinen Su-25-rynnäkköhävittäjä tuhoutuu sosiaalisessa mediassa kiertävällä videolla pian lentoonlähdön jälkeen. Video on Ukrainan puolustusministeriön mukaan kuvattu miehitetyllä Krimillä.

Videolla (alla) näkyy, kuinka kaksi rynnäkkökonetta nousee yhdessä kiitoradalta ja lähtee kaartamaan. Niistä toinen kuitenkin sakkaa käännöksessä, syöksyy maahan ja räjähtää tulipalloksi.

Tunnettu ilmailuasiantuntija Justin Bronk toteaa Twitterissä videon perusteella näyttävän siltä, että onnettomuudessa oli kyse joko lentäjän uupumuksen aiheuttamasta virheestä tai viasta koneessa.

Hän arvioi Venäjän ilmavoimien kovan operointitahdin Ukrainassa alkavan näkyä. Jotkut ovat arvelleet koneen olleen liian raskaassa aselastissa. Bronk ei allekirjoita väitettä. Hänen mukaansa koneet on nähtävästi varustettu vain S-13-raketeilla.

Sunday morning in Crimea. Another Su-25 is down.

Incompetence at all levels. Weapons in the hands of russians are the danger, first of all, to themselves. pic.twitter.com/4xJdapzR7w — Defense of Ukraine (@DefenceU) September 13, 2022

Wow. Looks like pilot fatigue or mechanical issues from the constant ops tempo are taking their toll… Russian Su-25SM crashes after a dropping a wing due to a stall in a banking turn just after take-off. Looks fatal.

Doesn't look overloaded, just two S-13 rocket pods.#VKS https://t.co/FtfXlkahVh — Justin Bronk (@Justin_Br0nk) September 12, 2022

Reportedly filmed in Crimea, this video shows a Russian Sukhoi Su-25 heroically demilitarising itself in a demonstration of solidarity with Ukraine.🔥🇺🇦pic.twitter.com/CqO3IqPWOg — Jimmy (@JimmySecUK) September 12, 2022