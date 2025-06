Venäjälle jättimenetys: Huippuarvokas A-50-tutkakone romuna satelliittikuvissa

Ukrainan iskut Venäjän strategisten pommikoneiden lentokentille aiheuttivat julkisuuteen tihkuvien tietojen perusteella mittavat vahingot Venäjän ilmavoimille.

Ukraina on puhunut aiemmin jopa 40 venäläiskoneen tuhoutumisesta. Satelliittikuvista ja videoilta on avoimien lähteiden seuraajien laskujen perusteella löydetty jo nyt todisteet noin 15 koneen tuholle.

Verkkouutiset kertoi aiemmin tässä jutussa, että esimerkiksi yksin Belajan lentotukikohdassa vaurioitui tai tuhoutui yhteensä neljä strategista Tu-95-pommittajaa ja neljä Tu-22-pommittajaa.

New York Timesin haastattelemien amerikkalaisten ja eurooppalaisten viranomaislähteiden kertoman perusteella vahingot ovat olleet tätäkin mittavampia. Nimettöminä pysyttelevät lähteet kertovat, että vaikka iskujen tuloksia arvioidaankin yhä, lasketaan iskujen vahingoittaneen vakavasti tai tuhonneen jopa 20 venäläiskonetta.

Jutussa paljastetaan myös erittäin mielenkiintoinen yksityiskohta.

Julkisuudessa on liikkunut jo aiemmin väitteitä, joiden mukaan Ukraina olisi onnistunut tuhoamaan ainakin yhden Venäjän A-50-tutkakoneen.

Ivanovon kentällä on kuvattu iskujen jälkeen eräs mahdollisesti vaurioitunut A-50-kone (alla). Kuvista ja koneen tuhosta on uutisoitu Ukrainan mediassa. Saman kuvan yläkulmassa näkyvä täysin tuhoutunut kone on ilmeisesti Ivanovoon aiemmin pudonneen Il-20-kuljetuskoneen runko.

NYTimesin viranomaislähteet vahvistavat A-50-koneen tuhon, mutta koneista puhutaan kuitenkin monikossa. Arvokkaita tutkakoneita olisi siis menetetty ainakin kaksi ja ehkä enemmän.

Mikäli tieto pitää paikkansa, on kyse valtavasta ja käytännössä korvaamattomasta tappiosta Venäjälle.

Ennakkovaroitus- ja komentorooliin soveltuvat koneet olisivat Venäjän ilmavoimille elintärkeä kyky etenkin mahdollisessa laajemmassa konfliktissa, jossa turvauduttaisiin suuren luokan ilmaoperaatioihin. Koneita on myös käytetty aktiivisesti Ukrainaa vastaan.

Venäjällä oli tiettävästi vain kymmenkunta A-50-konetta käyttökunnossa ennen täysimittaisen hyökkäyssodan aloittamista vuonna 2022. Ukrainan on kerrottu tuhonneen sodan aikana kolme A-50-konetta. Tappiot on otettu niin vakavasti, että Venäjä piti Ukrainan lähellä aiemmin operoineet tutkakoneet noin vuoden ajan poissa sodasta. Ensimmäinen A-50-havainto rintaman lähellä pitkään aikaan tehtiin tämän vuoden maaliskuussa.

Mikäli koneita on nyt menetetty yksi tai useampia, tarkoittaa se, että Venäjän ilmavoimilla on enää muutama A-50-kone jäljellä. Tämä merkitsee Venäjän aiemman toiminnan perusteella sitä, että jäljellä olevaa kalustoa pyritään suojelemaan entistä paremmin ja kynnys koneiden käyttöön nousee todella suureksi.

Ennakkovaroituskykyjen merkittävällä heikentymisellä olisi myös vaikutusta Venäjän ilmavoimien taistelukykyyn ja -tapaan esimerkiksi Nato-maita vastaan laajemmassa konfliktissa.

Satellite image of Ivanovo Severny air base obtained by @Hurin92 shows one A-50 early warning and control aircraft, possibly damaged/destroyed.

Notably, the highlighted piles of debris or ruble seen in the image had already appeared a week prior to the attack and likely do not… pic.twitter.com/3v4wB4a96a

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 2, 2025