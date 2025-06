Hurjat menetykset – Näin monta tärkeää konetta Venäjällä ainakin tuhoutui

Avointen lähteiden tiedusteluun erikoistunut Chris Biggers on jakanut X-tilillään Umbra Space -yhtiön satelliittikuvia, jotka näyttävät Ukrainan droneiskun jälkiä Venäjän Belajan lentotukikohdassa.

Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU:n erikoisoperaatiossa hyökättiin samanaikaisesti neljää Venäjän lentotukikohtaa vastaan Belajassa, Diagilevossa, Olenjassa ja Ivanovossa.

Satelliittikuvien perusteella pelkästään Belajan lentokentällä tuhoutui ja vaurioitui useita Venäjän strategisia pommikoneita:

– Kolme Tu-95-konetta tuhoutui

– Yksi Tu-95 vaurioitui

– Neljä Tu-22-konetta tuhoutui

Tietoja ei ole vahvistettu virallisista lähteistä.

SBU:n mukaan kolmannes Venäjän risteilyohjuksia kantavista strategisista pommikoneista sai osuman laajassa erikoisoperaatiossa eri puolilla Venäjää. Iskujen arvioidut kustannukset Venäjälle ovat kuusi miljardia euroa, kertoo ukrainalaismedia Liga.

Osumia saaneet koneet olivat mallia A-50 (tutkavalvontalentokone), Tu-95 ja Tu-22.

📸 First satellite images from Russia’s Belaya airbase confirm the destruction of several strategic bombers following an SBU strike, according to analyst @CSBiggers.

Visible damage includes:

– 3 Tu-95MS bombers destroyed

– 1 Tu-95MS bomber possibly damaged

– 4 Tu-22M3 bombers… pic.twitter.com/ADS8JkKr36

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 2, 2025