Harvinainen näky taivaalla: A-50-kone tuotiin takaisin sotaan

Venäjän kerrotaan ryhtyneen operoimaan A-50-koneella Ukrainan lähellä ensi kertaa noin vuoteen.

Sosiaalisessa mediassa liikkuvien ukrainalaistietojen mukaan suuri tutka- ja komentokone on havaittu Venäjän Orjolin alueen yllä noin 150 kilometrin päässä Ukrainan rajasta. Kone on mahdollisesti tiedustellut Ukrainan ilmapuolustusjärjestelmien toimintaa.

Kyse on muutoksesta Venäjän lentotoiminnassa.

– Venäjä lisää Ukrainaan kohdistamaansa painetta. Sota jatkuu ja Ukrainan suvereniteetti on vaarassa samalla kun hyökkääjä kokee voivansa toimia täysin vapaasti, Viron parlamentin ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Marko Mihkelson sanoo uutisista X-palvelussa.

Ennakkovaroitusrooliin sopivat A-50-koneet edustavat Venäjän ilmavoimissa harvinaista ja arvokasta kykyä. Niitä on käytetty Venäjän Ukrainaan kohdistamien iskujen tukena. Koneita on tiettävästi käyttökunnossa alle kymmenen kappaletta. Konekalusto määrättiin lentokieltoon viime vuoden helmikuussa Ukrainan tuhottua kaksi konetta lyhyen ajan sisällä.

Ukrainan on kerrottu pudottaneen ainakin yhden A-50-koneen amerikkalaisvalmisteisella Patriot-ilmatorjuntaohjusjärjestelmällä. A-50-koneisiin kohdistuneita iskuja on kuvailtu suoranaisiksi väijytyksiksi.

Venäjän A-50-koneet on todennäköisesti pidetty pois rintaman läheltä niiden menettämisen pelossa.

Koneen palaaminen sotakäyttöön voi kieliä siitä, että Venäjän ilmavoimien riskiarviot ovat muuttuneet.

Yhdysvallat on katkaissut toistaiseksi ainakin Venäjän alueella olevia tai operoivia kohteita koskevan tiedustelutiedon jakamisen Ukrainan kanssa. Tämän on arvioitu heikentävän merkittävästi Ukrainan kykyä iskeä Moskovan joukkoja vastaan.

https://x.com/maria_drutska/status/1899027948125987317

https://x.com/front_ukrainian/status/1899041448688763293

Russia is stepping up its pressure on Ukraine. While the aggressor state feels total impunity, the war continues, and Ukraine's sovereignty is in peril. https://t.co/X1X91Ud0BL

— Marko Mihkelson (@markomihkelson) March 10, 2025