Venäjällä roihuaa: Jättihyökkäyksessä satoja ohjuksia ja lennokkeja

Ukraina on tehnyt yhden suurimmista hyökkäyksistään Venäjälle sodan aikana. Economistin Ukrainan-kirjeenvaihtajan Oliver Carrollin mukaan venäläislähteet ovat raportoineet ennätysmäärästä droneja, joita on ollut noin 150-200 kappaletta yhdistetyssä lennokki- ja ohjushyökkäyksessä.

Ukraina hyökkäsi yön aikana ainakin 12 eri alueelle Venäjällä. Tulipaloista on kerrottu muun muassa Kazanissa, Tambovissa, Tulassa ja Rostovissa. Neljän eri kaupungin lentoasemat suljettiin tilapäisesti. Kazanissa palaa iso kemikaalitehdas. Kohteina on ollut myös öljynjalostamoita ja kaasulaitoksia.

Brjanskissa Ukraina iski tiettävästi ATACMS-ohjuksilla ammusten tuotannossa käytettyyn tehtaaseen.

Engelsin lentotukikohtaan Saratovin alueella on tehty kattava iskujen sarja useana päivänä tarkoituksena tuhota vihollisen ilmakykyjä, Ukrainan asevoimista kerrottiin tänään Kyiv Independentin mukaan. Engels on Venäjän raskaimpien pommikoneiden päätukikohta ja sieltä on toteutettu ohjusiskuja Ukrainaan. Engelsissä on ollut liekeissä ainakin kentän polttoainevarasto.

Russian sources reporting that a record number of drones (150-200) employed in this combined Ukrainian missile-drone attack. https://t.co/BAFHAgOAc5 — Oliver Carroll (@olliecarroll) January 14, 2025

The "Orgsintez" plant in the Russian city of Kazan specializes in the production of chemicals, including polymers, copolymers of ethylene, polyethylene, polycarbonates, bisphenol, ethanolamines, acetone, and phenol. https://t.co/tVBukIRjMy — OSINTdefender (@sentdefender) January 14, 2025

Russian Telegram channels report drone attacks on 12 regions of Russia last night with about 200 drones. Restrictions were imposed at the airports of Kazan, Kaluga, Saratov, Tambov, Penza, Nizhnekamsk and Ulyanovsk, and emergency blackouts were introduced in one of the… https://t.co/1q4OsdwvKo pic.twitter.com/CNi0iVDeRe — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 14, 2025