Pentagon perui suomalaisten älysormusten tilauksen

Yhdysvaltain Defense Health Agency -virasto on perunut lähes sadan miljoonan dollarin tilauksen biometrisistä seurantasormuksista.

Terveys- ja lääkintäpalveluita tarjoava DHA toimii puolustusministeriö Pentagonin alaisuudessa. Sen henkilöstö koostuu lähes 140 000 siviilistä ja asevoimien jäsenestä.

Breaking Defense -sivuston mukaan tilaus oli arvioitu tarpeettomaksi ja peruttu tiistaina. Päätöksen katsotaan olevan osa presidentti Donald Trumpin hallinnon laajoja julkisen sektorin säästöjä.

DHA ilmoitti viime vuoden elokuussa 96 miljoonan dollarin eli 85 miljoonan euron ”hyvinvointialustan” hankinnasta Ouraringiltä, joka on suomalaisen Oura Healthin amerikkalainen tytäryhtiö.

Hankinta oli pieni Pentagonin budjetin mittakaavassa, mutta tärkeä Ouralle. Yhtiö keräsi joulukuussa rahoitusta 200 miljoonalla dollarilla.

Sykemittareita ja muita älylaitteita valmistava WHOOP valitti DHA:n hankinnasta liittovaltion auditointivirastolle. DHA tarkensi loppuvuodesta, että laitteen on oltava sormus. Oura on ainoa älysormuksia valmistava yhtiö, jonka tuotteet on hyväksytty Pentagonin käyttöön myös turvatiloissa.

Ouran mukaan hankinta oli perusteltavissa liiketoiminnallisesti, sillä laitteiden käyttö olisi vähentänyt henkilöstön burnouteista aiheutuvia ”kustannuksia ja operatiivisia epätehokkuuksia”.

Teknologiamiljardööri Elon Muskin Doge-viraston odotetaan etsivän lähiaikoina Pentagonin budjetista muitakin säästökohteita.