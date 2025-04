Pääsiäisen säähän tiedossa äkillinen heilahdus

Säässä on edessä muutamia lämpimiä päiviä, mutta Forecan ennusteen perusteella käänne viileämpään on jo näkyvissä.

– Suomeen leviää lähipäivinä etelän puolelta hyvinkin lämmintä ilmaa, mutta lämpö väistyy pääsiäisen edetessä. Lämpimin päivä on pitkäperjantai, jolloin lämpötila voi nousta osassa maata jopa 20–23 asteeseen, meteorologi Joanna Rinne sanoo.

Lämpimän ilman väistyttyä päivälämpötilat nousevat korkeimmillaankin 10–12 asteeseen ja jäävät suuressa osassa maata kymmenen asteen alapuolelle. Rinteen mukaan yöpakkaset ovat silloin mahdollisia paikoin etelässäkin.

Keskiviikkokin on laajalti aurinkoinen päivä, mutta Lapissa sää on pilvistä. Ennusteen mukaan silloin mitataan kevään tähän asti korkeimpia lämpötiloja.

– Päivälämpötila on keskiviikkona suuressa osassa maan etelä- ja keskiosaa 18–21 astetta, Pohjois-Karjalan suunnalla 13–17 astetta. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun tienoilla päivälämpötila on 11–18 astetta ja Lapissa enimmäkseen 1–10 astetta, Joanna Rinne kertoo.

Tämän kevään korkein lämpötila tähän mennessä on 19,1 astetta. Se mitattiin Helsingissä 2. huhtikuuta ja Jomalassa 3. huhtikuuta.

Keskiviikkona illalla lounaiseen Suomeen leviää lounaasta vähäisiä vesisateita ja Keski- ja Pohjois-Lappiin lännestä vesi-, räntä- ja lumisateita.

Päivälämpötila on torstaina maan etelä- ja keskiosassa 15–19 astetta ja pohjoisessa enimmäkseen 12–19 astetta, Pohjois-Lapissa 2–12 astetta. Perjantaiksi ennustetaan vielä keskiviikkoakin korkeampia lämpötiloja.

– Perjantaina maan etelä- ja itäosassa on aurinkoista ja poutaista, päivälämpötila on enimmäkseen 19–23 astetta. Maan länsiosasta maan pohjoisosaan Suomen yllä on kuitenkin kylmän säärintaman pilvilautta, jonka yhteydessä lämpötila jää 10–17 asteeseen. Pilvilautan pohjoispuolella Lapissa on aurinkoisempaa, ja päivälämpötila on 5–10 astetta. Pilvilautan alueella tulee paikoin sateita, maan länsiosassa myös kevään ensimmäiset paikalliset ukkoskuurot ovat mahdollisia, Joanna Rinne sanoo.

Suomessa pitkän ajan säätilastoja pitävän Ilmatieteen laitoksen mukaan ennustetut yli 20 asteen lämpötilat ovat poikkeuksellisia tähän aikaan vuodesta.

Huhtikuun lämpöennätys Suomessa on 27. huhtikuuta 1921 Jyväskylän kaupungissa mitattu 25,5 astetta. Lämmintä oli myös huhtikuussa 2007, jolloin 16. huhtikuuta Puumalassa oli 22,8 astetta.

Lauantain vastaisen yön aikana kapea sadealue liikkuu hitaasti etelämmäksi. Päivälämpötila jää lauantaina huomattavasti perjantaista viileämmäksi.

Pääsiäispäivänä sunnuntaina lämpötila on ennusteen mukaan etelässä korkeimmillaan 10–12 astetta ja muualla maassa 1–10 astetta.

– Sunnuntai on enimmäkseen aurinkoinen päivä, Lapin yli voi mahdollisesti liikkua paikallisia vesi-, räntä- ja lumikuuroja. Maanantaikin on suuressa osassa maata aurinkoinen ja poutainen, Lapissa vähäiset lumisateet voivat ehkä olla mahdollisia. Lämpötilat ovat suunnilleen samaa luokkaa kuin sunnuntaina, Joanna Rinne ennustaa.