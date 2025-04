Venäjän etulinjasta varoitus: Tilanne on vaarallinen

Venäläiset lähteet valittavat ”systeemisestä ja äärimmäisen akuutista” tilanteesta dronejen riittävyyden ja kykyjen suhteen Ukrainan etulinjoilla, kertoo brittiläinen historioitsija ja kirjailija Chris Owen X-palvelussa.

Venäläisten sanotaan käyttävän edelleen kaupallisia Mavic-droneja, kun taas ukrainalaiset ovat kehittäneet nopeasti omia kykyjään.

Owen viittaa Philologist in ambush -nimiseen Telegram-kanavaan, joka on julkaissut Ukrainan rintamalle sijoitetussa rykmentissä palvelevan venäläissotilaan viestin:

– Minulla on muutama ajatus Pokrovskin suunnalta. En tiedä muista yksiköistä, mutta on kuin olisimme pysähtyneet vuoden takaiseen tilanteeseen, kun hallitsimme (DJI) Maviceja ja FPV- (droneja).

Sotilaan mukaan heillä on kova puute tiedusteludroneista, ja ukrainalaiset ovat saavuttaneet laadullisesti paremman tason FPV-räjähdedronejen käytössä.

– (Iskut) 20 kilometrin syvyyteen (linjojemme takana) ei ole heille ongelma ollenkaan.

– Ja me olemme edelleen samassa tilanteessa kuin vuosi sitten. Eikä kukaan välitä pätkääkään, he (Venäjän sodanjohto) haluavat voittaa sodan Mavicien kanssa. Meidän on kiireisesti kurottava (ukrainalaisten) etumatka umpeen, kiireisesti. Muuten tämä homma menee v……i.

Mies korostaa tilanteen koskevan enemmän tai vähemmän koko rintamalinjaa, ei pelkästään Pokrovskin rintamalohkoa.

– Olemme kriittisesti jäljessä.

Ukrainan lennokkien on sanottu aiheuttavan jo jopa 70 prosenttia Venäjän tappioista rintamalla.

Venäläisten ajoneuvologistiikka on käytännössä romahtanut Ukrainan etulinjan alueilla jatkuvan droneuhan vuoksi. Tästä syystä sotilaat joutuvat kävelemään kymmeniä kilometrejä hankkiakseen polttoainetta, ruokaa, vettä ja lääkintätarvikkeita.

