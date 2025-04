Viro varoittaa: Naapurimaiden nuoria houkutellaan tapahtumiin Venäjälle

Viron Suojelupoliisi Kapo varoittaa vuosiraportissaan Venäjän ottaneen vaikuttamistoimintansa kohteeksi nuoret, koska Moskovan perinteiset tukijat Virossa ikääntyvät. Eräänä keinona ovat olleet erilaiset tapahtumat, joihin ulkomaalaisia yritetään saada matkustamaan.

– Venäjä suuntaa vaikuttamisoperaatioitaan nuorempiin venäjää puhuviin virolaisiin. On elintärkeää, että suojaamme näitä nuoria Venäjän propagandan pauloihin joutumiselta, Kapon päällikkö Margo Palloson kirjoittaa vuosikirjan johdannossa.

Venäjän avoin vaikuttamistoiminta ja ”katutason poliittinen toiminta” on virolaisten mukaan vähentynyt viime aikoina. Läntiset tiedustelupalvelut ovat kertoneet jo pitkään, kuinka Venäjän tiedustelun ja muiden venäläistoimijoiden vaikuttamisedellytykset ovat kaventuneet Venäjän aloitettua täysimittaisen hyökkäyksensä Ukrainaan helmikuussa 2022.

– Jotta Venäjä voisi edistää jakavaa agendaansa ja pitää kiinni kutistuvasta vaikutuspiiristään, on Kreml ryhtynyt koviin toimiin houkutellakseen nuoria naapurimaista tapahtumiin Venäjälle, Kapo kertoo.

Kohteiksi otetaan henkilöitä, joita pidetään erityisen alttiina vaikuttamiselle. Myöhemmin heitä pyritään hyödyntämään joko geopoliittisiin tarkoituksiin tai esimerkiksi vaikuttamaan politiikkaan kotimaissaan.

Venäjälle lähtevillä ulkomaalaisilla on myös nykyisin yhä korkeampi riski joutua niin kutsutun ”panttivankidiplomatian” pelinappuloiksi.

Kapon mukaan sota Ukrainassa vähensi ulkomaalaisille nuorille tarkoitettuja propagandatapahtumia. Nyt Kreml on ryhtynyt jälleen tarjoamaan aktiivisesti ilmaisia ohjelmia, kilpailuja, retkiä ja leirejä, jotka on suunniteltu houkuttelemaan nuoria maahan. Matkaa Venäjälle markkinoidaan usein näissä eräänlaisena palkintona. Viron viranomainen varoittaa kuitenkin, että ”kaikella on aina hintansa”.

Propagandatyötä tehdään etupäässä verkossa.

– Venäjä tulee vaatimaan jotakin vastineeksi ja mieluummin ennemmin kuin myöhemmin. Taktiikan avain on lähestyä nuoria digitaalisesti, mikä mahdollistaa suoran viestinnän, joka saattaa myös jäädä aikuisilta huomaamatta.

Venäjän kerrotaan nyt yrittävän houkutella nuoria erityisesti toisen maailmansodan päättymisen 80-vuotisjuhlavuoden tapahtumiin. Ne on kuitenkin usein naamioitu joksikin muuksi. Nuoriin vedotaan Kapon mukaan esimerkiksi tapahtumilla, jotka esitetään IT-alaan, ympäristöasioihin, mediaan tai kansainväliseen politiikkaan liittyviksi.

Viron Kapo varoittaa nuorten värväämisen olevan eräs Venäjän vaikuttamisen prioriteetteja sodasta huolimatta. Venäjän lähetystöjä on Kapon mukaan määrätty edistämään tavoitetta aktiivisesti. Virossa tämä on näkynyt siinä, miten Venäjän suurlähetystö on markkinoinut avoimesti erilaisia kilpailuja ja muita tapahtumia.

”Maanmiestoimintaa”

Verkkouutiset kysyi Suojelupoliisilta ilmiöstä. Viranomaiselta pyydettiin tietoa muun muassa siitä, onko tällaiseen ilmiöön törmätty Suomessa ja onko Venäjä esimerkiksi pyrkinyt saamaan venäläistaustaisia nuoria mukaan tapahtumiin Venäjälle sekä onko Supolla tietoa siitä, että suomalaisia olisi käynyt leireillä tai tapahtumissa Venäjällä tai miehitetyssä Ukrainassa.

Suojelupoliisi vastasi kysymyksiin vain yleisluontoisesti. Suomalaisten osallistumista Kapon kuvaamien kaltaisiin tapahtumiin ei kommentoitu. Tätä perustellaan sillä, ettei ”operatiiviseen tietoon” voida ottaa kantaa.

– Venäjä kohdistaa ulkomailla asuviin kansalaisiinsa ja venäjänkieliseen väestöön valtiojohtoista vaikuttamista, jota kutsutaan maanmiestoiminnaksi. Sen perustana on venäläinen maailma -konsepti, jonka mukaan Venäjän rajat ulottuvat sen maantieteellisiä rajoja laajemmalle, sinne missä asuu venäjää äidinkielenään puhuvia ihmisiä, Suposta vastataan.

Toiminnan tavoitteena on viranomaisen sitouttaa ulkomailla asuvaa venäjänkielistä väestöä venäjän kieleen ja kulttuuriin sekä edistää valtion poliittisia intressejä.

– Vaikuttamisen kohdistaminen nuoriin ja lapsiin – muun ikäisten rinnalla – ei ole uusi ilmiö, vaan vakiintunut osa vaikuttamistoimintaa.