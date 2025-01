Isku Brjanskiin, ATACMS-ohjukset moukaroivat asetehdasta

Venäjän Brjanskin alueella sijaitsevan kemiantehtaan kerrotaan vaurioituneen viime yönä ilmahyökkäyksessä.

Kuvernööri Aleksandr Bogomazin mukaan ilmatorjunta tulitti lähestyviä Ukrainan drooneja. Itsenäinen Astra-media kertoi tehtaan vaurioituneen mahdollisesti pitkän kantaman ATACMS-ohjusiskussa.

Sosiaalisessa mediassa julkaistut videot näyttivät kohteessa tapahtuneita räjähdyksiä.

Kyiv Independent -lehden mukaan ruutia ja räjähteitä tuottavaa kemiantehdasta käytetään Venäjän asevoimien tykistöammus- ja ohjustuotannossa. Brjanskin kemiantehdas vaurioitui Ukrainan iskussa edellisen kerran viime marraskuussa.

Myös toisen Brjanskissa sijaitsevan tehtaan väitetään vahingoittuneen maanantai-iltana tehdyssä iskussa. Se tuottaa komponentteja Pantsir-ilmatorjuntajärjestelmiin ja Iskander-ohjusjärjestelmiin.

Ukraina hyökkäsi yön aikana yli sadalla räjähdelennokilla 12 eri alueelle Venäjällä. Tulipaloista kerrottiin muun muassa Kazanissa, Tambovissa, Tulassa ja Rostovissa. Neljän eri kaupungin lentoasemat suljettiin tilapäisesti.

Overnight, more than 100 drones attacked Russia, with explosions reported in 12 regions. Fires broke out at the Orgsintez plant in Kazan and an oil depot in Engels, while explosions were heard in Tambov, Voronezh, Tula, Orel, and Rostov regions. Airports in four cities were… pic.twitter.com/by36E0B5lg

