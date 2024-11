Venäjä yrittää kieltää kansanedustajiltaan Googlen palvelut

Venäjällä parlamentin alahuone eli duuma varoittaa edustajiaan Googlen palveluiden, kuten sähköpostipalvelu Gmailin käytöstä. Varsinkin työhön ja pankkipalveluihin liittyvä käyttö tulisi lopettaa, kertovat venäläiset tiedotusvälineet lähteenään duuman tiedonhallintakomitean jäsen Anton Nemkin.

Nemkinin mukaan ulkomaisten palveluntarjoajien tuotteisiin liittyy ”vakavia riskejä”. Tämä huomautti myös, että Google on estänyt tekstiviesteillä tapahtuvan kaksivaiheisen tunnistautumisen venäläisiltä asiakkailta.

– Mitä seuraavaksi tapahtuu, ei ole tiedossa, Nemkin varoitti talouslehti Kommersantin mukaan.

Google on lopettanut tekstiviestitunnistautumisen ainakin Gmail-palvelusta jo vuonna 2021, kun se ryhtyi ohjaamaan käyttäjiä tunnistautumissovelluksen pariin. Mutta syyskuusta lähtien myös Yhdysvaltojen pakotteet ovat ohjanneet verkkoyhtiöiden toimintaa aiempaa enemmän: silloin astui voimaan määräys, ettei pakotteiden kohteina olevien yksilöiden tai yhteisöiden käyttämille it-palveluille ei saa tarjota it-tukea.

Aiemmin viikolla Venäjän ”virallisen sivuston” Gosuslugin käyttäjiä kehotettiin vaihtamaan pois Gmailista. Gosuslugi on sivusto, jonka kautta venäläiset voivat hoitaa esimerkiksi veroasioita ja käyttää muita valtiollisia ja kunnallisia palveluja. Gosuslugi siis vastaa samantyyppisiin tarpeisiin, joita varten meillä suomalaisilla on useampia portaaleja: esimerkiksi kanta.fi, suomi.fi ja helsinkiläisten terveyskeskuspalvelusivusto Maisa.

Ennen Gosuslugin kehotusta oli alkuviikosta käynyt ilmi, että venäläisen tuomioistuimen vuodesta 2020 alkaen Googlelle määräämät erilaiset sakot ovat kasvaneet progression vuoksi niin suuriksi, että summa ylittää jo koko maailman yhteenlasketun bruttokansantuotteen. Luku on niin iso, että siinä on 36 nollaa.

Sakotus on liittynyt siihen, että Googlen omistama Youtube on sulkenut Venäjän valtiollisia mediatilejä. Venäjän on myös ryhtynyt hidastamaan Youtuben liikennettä Venäjän verkossa.

Käytännössä nyt vain odotellaan, milloin Venäjän verkkoviranomainen Roskomnadzor estää Youtuben toiminnan kokonaan. Googlen muiden palveluiden käytön lopettamiseen kehottaminen voi ennakoida myös sitä, että Venäjä saattaa valmistautua kieltämään Gmailin.

Silloin duumaedustajatkaan eivät voisi tehdä Gmail-postiensa kautta mitään – paitsi käyttämällä VPN-yhteyksiä, jollaisia on saatavilla helposti ja halvalla.