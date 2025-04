Petteri Orpo: Tämä menee vähän niin kuin jalkapallossa

Helsingin Sanomain suuressa vaalitentissä kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpolta kysyttiin kunta- ja aluevaalien gallupista. Orpolta tivattiin, onko hän valmistautumassa puolueen pitkän voittoputken katkeamiseen.

– No en todellakaan ole, Petteri Orpo vastasi naureskellen.

– Meillä on todella hyvä henki kentällä. Me onnistuttiin ehdokashankinnassa ja väki tekee tosissaan töitä. Mutta totta kai me ymmärretään se, että me olemme haastajan asemassa nyt tässä viimeisessä kirissä.

– Nyt on aivan keskeistä, että ne jotka haluavat että maassa homma perustuu työhön ja yrittämiseen eikä velkaan ja veroihin, lähtevät nyt äänestämään. Otetaan se voitto kotiin.

Kokoomusjohtaja mukaili taannoista vitsiä Saksan ylivoimasta pallokentillä.

– Se menee vähän niin että… vähän niin kuin jalkapallossa, että ensin pelataan kuukausi ja Saksa voittaa. Mutta vaaleissa uskon että käydään vaaleja kuukausi, ja lopulta kokoomus voittaa, Orpo vitsaili.