Antti Häkkänen: USA ei hylkää Eurooppaa

USA ja presidentti Donald Trumpin hallinto ovat sitoutuneita Natoon, kunhan eurooppalaiset Nato-maat ottavat enemmän vastuuta omasta puolustuksestaan ja nostavat puolustusmenojaan, toteaa puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.)

– Se viesti, minkä sain tavatessani USA:n puolustusministeri Pete Hegsethin, pitää edelleen paikkansa. Amerikkalaiset presidentti Donald Trumpin hallinnossa ovat sitoutuneita Natoon, mutta eurooppalaisten pitää itse kehittää enemmän perinteisiä puolustuskykyjä ja maksaa siitä itse, Häkkänen sanoo Verkkouutisille.

Euroopassa on oltu huolissaan Trumpin kovasta retoriikasta liittyen Nato-maiden taakanjakoon, Tanskalle kuuluvan itsehallinnollisen Grönlannin alueen havitteluun ja Ukrainan kovisteluun tulitaukoneuvotteluissa. Lisäksi USA pyrkii muodostamaan pelotetta Kiinaa vastaan Tyynellämerellä. Tämä on aiheuttanut huolia siitä, että Yhdysvallat on hylkäämässä liittolaisensa Euroopassa.

Antti Häkkänen toppuuttelee puheita liittolaisten hylkäämisestä. Hänen mukaansa USA ei jätä Eurooppaa.

– USA:n tietyissä suorituskyvyissä tapahtuu jonkin verran painopisteen siirtymää indopasifiselle merialueelle. Se on ollut käynnissä jo (edellisen presidentin) Joe Bidenin hallinnosta lähtien.

– Ja Euroopan pitää sitten korvata samalla näitä suorituskykyjä. Meillä pitää olla yhteinen ja koordinoitu suunnitelma siitä, miten tiettyjä kyvykkyyksiä korvataan.

Häkkänen korostaa, että USA:n toimissa ei ole näkyvissä mitään dramaattista. Hän kuitenkin muistuttaa USA:n joutuvan toimimaan globaalilla tasolla liittolaistensa kanssa.

– Ei mitään sellaista, että nyt lähdetään pois Euroopasta. USA:n toiminnan volyymi on niin massiivinen, että se on sellaista tiettyjen palasten kanssa pelaamista.

– Transatlanttinen suhde tulee pysymään vahvana, se on ihan selvä asia. Yhteys tulee olemaan vahva, heidän (amerikkalaisten) sitoutumisensa tulee olemaan vahva. Mutta eurooppalaista puolustuskykyä kehitetään hallitusti, jotta amerikkalaisen veronmaksajan ei tarvitse maksaa niin paljon.

Kahdenvälinen yhteistyö syventynyt

Antti Häkkänen kertoi tiistaina Helsingin kokoomuksen järjestämässä keskustelutilaisuudessa Suomen ja USA:n kahdenvälisen puolustusyhteistyön etenevän tällä hetkellä hyvin.

– Ei moitteen sanaa. Ne elementit, joita amerikkalaiset edistävät Naton sisällä – eli eurooppalaisten Nato-maiden pitäisi olla vahvempia – ovat meille hyvä asia.

– Me olemme USA:n kanssa itse asiassa Trumpin hallinnon aikana vieneet jopa syvemmälle meidän kahdenvälistä puolustusyhteistyötämme.

Hän mainitsee esimerkkeinä viimeaikaisia harjoituksia Suomessa, joihin on osallistunut USA:n joukkoja ja strategisia pommikoneita. Lisäksi USA:n merijalkaväki on osallistunut Itämeren valvontaan osana Naton johtamaa Baltic Sentry -operaatiota.

– Nämä kaikki ovat uusia elementtejä, ja todennäköisesti lisää on tulossa.