Venäjän virallinen sivusto kehottaa lopettamaan Gmailin käytön

Venäjän ”virallinen sivusto” Gosuslugi ohjeistaa käyttäjiä hankkiutumaan eroon Googlen tarjoamista Gmail-osoitteista. Virallisena perusteluna on, että Gmail on lakannut tukemasta tekstiviestivahvistuksia uusia tilejä perustettaessa. Gosuslugi ilmoittaa, ettei voi taata toimiiko tekstiviestivahvistus jatkossa enää vanhojenkaan tilien suojaamiseksi.

Syy saattaa kuitenkin olla jotain muuta. Venäjän valtio ja Google ovat olleet monista syistä poikkiteloin jo useasti. Esimerkiksi tiistaina kävi ilmi, että venäläinen tuomioistuin on määrännyt Googlelle sakon, jonka summa on kasvanut niin tähtitieteelliseksi, että siinä on jo 36 nollaa.

Sakko määrättiin 17 Venäjän valtionmedian Youtube-kanavien poistamisesta ja on kasvanut korkoa joka päivä, kun kanavia ei ole palautettu näkyville Youtubeen. Kanavat jakoivat Venäjän valtion narratiiville suosiollisia narratiiveja, ja poistettiin Youtuben jakelusta pian sen jälkeen, kun Venäjä oli aloittanut täysimittaisen hyökkäyksen Ukrainaan talvella 2022.

Summa ei Googlea juuri hetkauta, mutta se on itse kuvaillut myös poistaneensa käyttäjätilejä palveluistaan ihmisiltä, jotka on määrätty pakotteiden kohteiksi. Tällaisia käyttäjätilejä ovat muiden muassa Gmail-postitilit.

Venäjä on kesästä alkaen hidastanut Youtuben näkyvyyttä Venäjällä raskaasti, ja useat ovat uumoilleet, että Venäjä saattaa seuraavana painostustoimea estää Youtuben näkymisen venäläisistä ip-osoitteista kokonaan.

Gosuslugi on ”virallinen portaali” jonka kautta venäläiset voivat esimerkiksi hoitaa veroasioita ja muita valtiollisia ja kunnallisia palveluja. Gosuslugi siis vastaa samantyyppisiin tarpeisiin, joita varten meillä suomalaisilla on useampia portaaleja: esimerkiksi kanta.fi, suomi.fi ja helsinkiläisten terveyskeskuspalvelusivusto Maisa. Gosuslugin jakama informaatio on siis tulkittavissa viralliseksi tiedoksi.