Venäjä yrittää sakottaa Googlea summalla jossa on 36 nollaa

Venäjän Googlelle määräämät sakot ovat kasvaneet kahteen sekstiljoonaan, kertoo talousmedia RBK.

Kyseessä on Venäjän oikeuslaitoksen määräämä maksuseuraamus yhteensä 17 venäläisen Youtube-tilin poistamisesta. Tileistä 16 on kuulunut venäläisille medioille kuten Venäjän puolustusministeriön Zvezdalle, valtionkanaville Rossija 1 ja Rossija 24 sekä Venäjän ortodoksiselle televisiolle. Yksi kanavista oli valtionkanava RT:n päätoimittaja Margarita Simonyanin oma Youtube-kanava.

Maksuseuraamuksia on määrätty vähitellen, ja niihin on sisältynyt uhkasakko siitä, että summa kasvaa progressiivisesti sitä mukaa, mitä kauemmin nämä kanavat ovat poissa yleisön saatavilta. Nämä kanavat ovat säännönmukaisesti levittäneet Venäjän hallinnolle myönteistä ja läntistä arvoja halventavaa sanomaa myös läntiselle yleisölle, joten suurin osa niistä poistettiin Youtuben levityksestä viimeistään Venäjän aloitettua täysimittaisen hyökkäyksen Ukrainaan talvella 2022.

Sakkopotilla on siis ollut aikaa kasvaa jo melkein kolme vuotta, ja eilen kun oikeus summan vahvisti, oli hyökkäyksen alusta kulunut 975 päivää.

Vahvistamattomien mediatietojen eli RT:n Telegram-kanavan mukaan sakon summa oli maanantaina 20 565 635 200 000 003 000 000 000 000 000 000 Venäjän ruplaa eli noin kaksi sekstiljoonaa. Sekstiljoonassa on 36 nollaa.

Verkkopohjaiset valuuttamuuntimet häkeltyvät nollien määrästä, joten Verkkouutiset ei ilmoita ruplasummaa euroina.

RBK ei kerro tarkkaa summaa, mutta mainitsee että eräs oikeuskäsittelyihin osallistunut lähde kertoi syyskuussa summan olleen silloin 13 kvintiljoonaa. Kvintiljoonassa on 30 nollaa ja se on siis miljoona miljoonaa miljoonaa miljoonaa miljoonaa. Sakkosumma olisi siis ollut 13 miljoonaa miljoonaa miljoonaa miljoonaa miljoonaa. Kahdessa sekstiljoonassa Googlen sakko Venäjän propagandan rajoittamisesta on siis kaksi miljoonaa miljoonaa miljoonaa miljoonaa miljoonaa miljoonaa.

Googlen emoyhtiö Alphabet viittasi kiistoihin Venäjän valtion kanssa toisen vuosineljänneksen raportissaan toteamalla, ettei niillä ole mainittavaa vaikutusta liiketoimintaan. Samalla se kertoi kiistoista, joita liittyy pakotteiden kohteiksi määrättyjen henkilöiden tilien lakkauttamiseen.

Yhden ruplan arvo oli tiistaina 0,0095 euroa.