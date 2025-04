Sairaaloissa täysi kaaos hyökkääjän raskaiden tappioiden vuoksi, tuhansia haavoittuneita

Venäläisten sotilaiden kerrotaan aiheuttavan kaaosta sotilas- ja siviilisairaaloissa, kertoo brittiläinen historioitsija ja kirjailija Chris Owen X-palvelussa.

Hän viittaa erilaisia sisäpiiripaljastuksia Ukrainan sodan aikana paljastaneeseen VChK-OGPU Telegram-kanavaan, jonka mukaan sotilaat ovat muun muassa uhanneet räjäyttää itsensä käsikranaateilla, hyökänneet muiden potilaiden kimppuun, juoneet alkoholia vuodeosastoilla ja varastaneet muiden potilaiden omaisuutta.

Tilanteen kerrotaan pahenevan, kun sairaalat täyttyvät tuhansista haavoittuneista miehistä, jotka on evakuoitu Ukrainan rintamalta. Venäjän sotatoimien hyytymisestä on olemassa yhä enemmän merkkejä. Samaan aikaan Ukrainan puolustuslinjojen sanotaan vahvistuneen, mikä aiheuttaa hyökkääjälle raskaita tappioita.

Eräässä tapauksessa sotilas uhkasi räjäyttää itsensä kolmella käsikranaatilla, jotka hän oli salakuljettanut Moskovan lähellä sijaitsevaan sotilassairaalaan. Tilanne saatiin ratkaistua vasta sen jälkeen, kun turvallisuusjoukot tekivät rynnäkön vuodeosastolle. Alueen sairaaloista etsitään nyt piilotettuja aseita.

Myös siviilien sanotaan olevan vaarassa, koska haavoittuneita sotilaita hoidetaan myös siviilisairaaloissa. Eräässä tapauksessa vanhempi naispotilas pahoinpideltiin ja yritettiin raiskata. Tekijä saatiin lopulta kiinni.

1/ Russian soldiers are reported to be causing chaos in military hospitals, threatening to blow themselves up with grenades, attacking and attempting to rape other patients, robbing patients, drinking, starting fights and calling prostitutes to their wards. ⬇️ pic.twitter.com/qeSe3nSnrQ

— ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) April 6, 2025