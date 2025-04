Maaliskuu oli tappioiden osalta sodan pahin kuukausi Ukrainalle

Maaliskuun arvioidaan olleen tappioiden osalta erityisen vaikea kuukausi Ukrainan asevoimille. Taustalla oli Venäjän ja Pohjois-Korean joukkojen uusi hyökkäys Kurskin alueella ja ukrainalaisjoukkojen osin kaoottinen vetäytyminen rajan tuntumaan.

Oryx-sivusto on koostanut visuaalisesti vahvistettuja tappiolukuja sodan alusta lähtien. Venäjän arvioidaan menettäneen yhteensä yli 12 200 panssarivaunua ja panssariajoneuvoa, joista 9 400 on tuhoutunut ja 1 540 jäänyt Ukrainalle sotasaaliiksi. Taistelupanssarivaunujen osalta kokonaistappiot ovat 3 847.

Sodan alkuvaihe oli Ukrainan kannalta suotuisa suhteellisissa tappioissa, sillä venäläisjoukkojen raskaan kaluston tappiot olivat viisin- tai jopa kymmenkertaiset. Vuonna 2022 Kreml menetti kalustoaan epäonnistuneessa yllätyshyökkäyksessä ja syksyllä Ukrainan läpäistyä rintamalinjan Harkovan alueella. Sadat panssariajoneuvot jäivät tuolloin Ukrainalle sotasaaliiksi.

Venäjä menetti moninkertaisen määrän kalustoa loppuvuodesta 2023 ja 2024 toteutetuissa laajoissa hyökkäyksissä Donetskin alueella. Vuonna 2023 kohteena oli Avdijivkan kaupunki, joka miehitettiin kiivaiden taisteluiden jälkeen helmikuussa 2024. Se avasi tien venäläisjoukkojen etenemiselle kohti länttä. Loppuvuodesta 2024 Vladimir Putinin joukot aloittivat massiivisen hyökkäyksen ajaakseen pois Kurskin alueelle viime syksynä edenneet ukrainalaisjoukot. Ukraina joutui lopulta vetäytymään tämän vuoden maaliskuussa.

Suhteellisten kokonaistappioiden osalta maaliskuu oli Ukrainalle sodan pahin kuukausi, sillä ukrainalaisten tappiot olivat ensi kertaa venäläisiä suuremmat. Ukrainan kannalta tällainen tilanne on kestämätön Venäjän suurempien voimavarojen vuoksi.

Raskaiden aseiden tappioita tarkasteltaessa maaliskuu oli sodan toiseksi pahin kuukausi Ukrainalle. Venäläisjoukot menettivät silti lähes kaksinkertaisen määrän raskasta kalustoa. Ukrainan tappiot olivat kohtuullisen korkeita loppuvuodesta 2022, jolloin Kremlin joukot ajettiin pois mittavien taisteluiden jälkeen Hersonin kaupungista Dnepr-joen itäpuolelle.

Analyytikko Dmitri Alperovitsh huomauttaa X:ssä, että Venäjä käyttää kalustopulan vuoksi yhä enemmän siviiliajoneuvoja eli autoja ja moottoripyöriä rintaman tuntumassa tehtäviin kuljetuksiin. Tämä näkyy vähäisempinä panssariajoneuvojen tappioina, mutta suurempina miestappioina.

– Näissä luvuissa ei ole mukana drooneja, joista on muodostumassa yksi taistelukentän tärkeimmistä elementeistä. Tilanne ei ole kuitenkaan hyvä, kun ottaa huomioon Ukrainan puutteet raskaan kaluston osalta ja epävarmuuden ulkomaisen sotilasavun jatkosta, Alperovitsh sanoo.

March was the worst month of the war for the ratio of total UKR to RU equipment losses (source: Oryx).

Likely due to the Russian offensive in Kursk and forced Ukrainian withdrawal

When looking at heavy weapons only, ratio is a bit better but still 2nd worst month of the war🧵 pic.twitter.com/5lQSRqZ3W0

— Dmitri Alperovitch (@DAlperovitch) April 7, 2025