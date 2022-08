Venäjä saattaa joutua vetämään ilmavoimia kauemmas Ukrainasta

Pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri (evp.) Pekka Toveri arvioi, että mikäli Valko-Venäjällä tapahtuneissa räjähdyksissä on kyse Ukrainan iskusta, on se merkittävä useammastakin syystä.

Toveri toteaa Twitterissä, että tällainen isku osoittaisi Ukrainan kykyä ja vaikuttaisi Venäjän kykyyn käyttää ilmavoimiaan Ukrainaa vastaan.

– Voimaa pitäisi vetää kauempana oleviin tukikohtiin jolloin maavoimien tukeminen vaikeutuu, Toveri kirjoittaa.

Venäjän ilmavoimien käyttämässä Ukrainan rajan lähellä Valko-Venäjällä sijaitsevassa Pribytkin lentotukikohdassa tapahtui torstaina aamulla useita voimakkaita räjähdyksiä. Ukrainan on arvioitu iskeneen tukikohtaan joko pitkän kantaman aseilla tai erikoisjoukkojen operaatiolla.

Venäjän ilmavoimien Krimin tukikohdassa räjähteli aiemmin tällä viikolla. Iskun tekotavasta ei ole tarkkaa tietoa. Venäläisten siellä kärsimiä tappioita on kuitenkin arvioitu valtaviksi. Verkkouutiset on kertonut iskusta, sen mahdollisista tekotavoista ja niiden merkityksestä muun muassa tässä jutussa.

Pekka Toveri huomauttaa, että Valko-Venäjän tukikohta sijaitsee niin lähellä rajaa, että sinne pystyy iskemään amerikkalaisvalmisteisilla HIMARS-heittimillä. Hän arvioi, että tällainen isku veisi kuitenkin Venäjältä erään tähän asti turvallisena pidetyn tukialueen, mistä sen on ollut helppo iskeä Ukrainaan.

Pekka Toveri nostaa esiin myös Valko-Venäjälle tehdyn iskun poliittiset ulottuvuudet. Evp-kenraalin mukaan tämä panisi Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenkan vaikeaan asemaan.

– Venäjä varmaan painostaisi osallistumaan aktiivisesti sotaan, perusteena Ukrainan isku Valko-Venäjälle, vaikkakin Venäjälle luovutettuun tukikohtaan, Toveri sanoo.

– Mielenkiintoista nähdä oliko Ukrainan isku ja mikä on Venäjän reaktio. Vaaditaanko kostoa ja Valko-Venäjää mukaan sotaan, vai kuitataanko taas ”vahinkona”, hän jatkaa.

Toistaiseksi Valko-Venäjä on väittänyt räjähdyksiä onnettomuudeksi. Venäjä on esittänyt saman väitteen Krimin räjähdyksistä.

#Belarus A video of one of the explosions near the Ziabrauka airfield was published by Belarusian Hajun. In total, at least 8 explosions were recorded. The Belarusian MoD stated that it was an engine fire.

Russian troops are deployed at the airfield pic.twitter.com/Dser2HwryM

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) August 11, 2022