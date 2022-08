Iskikö Ukraina taas? Useita räjähdyksiä lentotukikohdassa Valko-Venäjällä

Valko-Venäjän Homelin lähellä sijaitsevan Pribytkin eli Zyabrovkan lentotukikohdasta kuultiin useita räjähdyksiä varhain torstaiaamuna.

Asiasta kertovat muun muassa Valko-Venäjän oppositiojohtaja Sviatlana Tsikhanouskayan erityisavustaja Franak Viačorka ja Visegrad 24 -uutismedia.

Venäjän ilmavoimat on käyttänyt Pribytkin lentotukikohtaa Ukrainaa vastaan tehdyissä ilmaiskuissa. On epäselvää, liittyvätkö räjähdykset lähialueella järjestettävään sotaharjoitukseen tai mahdolliseen onnettomuuteen. Valko-Venäjän puolustusministeriö on selittänyt tapausta sotilaskalustoon liittyvällä tulipalolla.

Tiedot ovat herättäneet arveluita Ukrainan tekemästä mahdollisesta vastaiskusta. Krimillä sijaitseva lentotukikohta kärsi laajoja vaurioita kuluvalla viikolla tehdyssä hyökkäyksessä. Ukrainan on arveltu iskeneen kohteeseen erikoisjoukoilla tai pitkän kantaman ohjuksilla.

Explosions reported at an airbase in Belarus frequently used by Russian forces. Curious, to say the least. https://t.co/EvsGARjtwr

8 large explosions reported from Ziabrauka airfield near Homel in Belarus.

Lots of Russian military gear is stationed there & the Russians often launch attack against Ukraine from Ziabrauka.

Ukraine might have counterattacked Belarusian territory for the first time pic.twitter.com/ACGGEUlPDI

— Visegrád 24 (@visegrad24) August 10, 2022