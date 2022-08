”Kauhua Venäjän armeijalle” – Tätä hyökkäys tukikohtaan tarkoittaa

Verkkouutiset on kertonut, että asiantuntijoiden parissa herättää ihmetystä tuhot venäläisten selustassa läntisellä Krimin niemimaalla sijaitsevassa Sakyn lentotukitukikohdassa. Pohdintaa aiheuttaa kysymys siitä, miten iskut tehtiin.

Puhuttavin vaihtoehto on, että isku tehtiin ATACMS-ohjuksilla eli 300 kilometrin kantaman omaavilla HIMARS-ohjuksilla. Näitä Yhdysvallat ei alkujaan toimittanut Ukrainalle, koska pelkäsi ukrainalaisten iskevän syvälle yli rajojen.

St. Andrewsin yliopiston strategian professori Phillips P. O’Brien kirjoittaa, että jokaisella iskuvaihtoehdolla on puoltavat seikkansa. Oli iskun taustalla sitten Ukrainan erikoisjoukot, lennokki, ATACM tai ukrainalaisohjukset on kyseessä joka tapauksessa merkittävä saavutus.

– Rehellisesti sanoen mielestäni ukrainalaisten ei pitäisi kertoa, miten he sen tekivät. Hyökkäyksen vakavuutta ei tule aliarvioida ja jos venäläiset eivät tiedä miten hyökkäys tehtiin, on sen vaikutus vielä suurempi.

Jos kyseessä oli erikoisjoukkojen operaatio, tarkoittaa se sitä, että ukrainalaiset kykenivät toimimaan syvällä vihollisen selustassa, asettamaan räjähteet tarkasti ja poistumaan.

Tällöin kyseessä olisi O’Brienin mukaan venäläisten turvallisuuden ”eeppisen mittakaavan” epäonnistuminen.

– Toisaalta, jos kyse oli kotimaisesta ukrainalaisjärjestelmästä, on se epävakauttamista toisella tapaa. Pohjimmiltaan ukrainalaiset olisivat onnistuneet kehittämään oman järjestelmänsä, joka jallittaisi ilmatorjunnan, jota on vakuuteltu yhdeksi maailman parhaimmista. Eeppisen mittakaavan epäonnistuminen venäläisiltä.

Jos kyseessä olivat ATACMS-ohjukset, tietää se huolia venäläisille.

– Tämä olisi myös kauhistuttavaa Venäjän armeijalle. Tämä tarkoittaisi, että ukrainalaiset ovat saaneet jotain sellaista, mitä venäläiset eivät odottaneet heidän saavan, ja kykenevät käyttämään niitä äärimmäisen tarkkoihin iskuin.

Phillips O’Brien huomauttaa, että ei ole oikeastaan väliä sillä, miten ukrainalaiset iskun tekivät, sillä ”jokainen menetelmä muodostaa aidon ongelman venäläisille”. Ukrainalaisten kannalta venäläisten kannattaa olla huolissaan jokaisesta vaihtoehdosta.

Finally, what if it is the ATACMS (long range HIMARS ammo that has not officially been supplied). This is also terrifying to the Russian army. Means that the Ukr are getting things the Russians clearly didn’t anticipate, can use them with extraordinary accuracy already. Yikes.

