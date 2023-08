Moskova passittaa sairaanhoitoa pyytäviä sotilaitaan vankilaan

Lääketieteellistä hoitoa pyytäneitä sotilaita on viety Venäjän hallussa olevassa Luhanskissa entiseen ukrainalaisvankilaan, jossa heitä pidetään vangittuna. Miehittäjän virallisen selityksen mukaan sotilaat on lähetetty kuntoutuskeskukseen.

Brittiläinen sotahistorioitsija ja kirjailija Chris Owen toteaa yhteisöalusta X:llä, että kyse on jälleen yhdestä esimerkistä, jossa venäläissotilaat joutuvat oman puolensa vangeiksi.

1430. rykmentin sotilaan vaimo kertoo venäläiselle Astra-uutiskanavalle, että joukot olivat tehneet valituksia vapaiden ja terveydenhuollon puutteesta.

– Mieheni sai iskun päähänsä ja pyysi sairaanhoidollista apua. Hän kärsi myös äkillisestä korkeasta verenpaineesta. Hän ei saanut minkäänlaista hoitoa.

Sen sijaan vetoomuksia tehneitä tultiin hakemaan ja ilmoitettiin, että heidät kuljetetaan Perevalskin ”kuntoutuskeskukseen”. Tosiasiassa entinen vankila, ja osin pommituksissa tuhoutunut Perevalsk on rangaistussiirtola, jossa Venäjä pitää näkemyksensä mukaan niskuroineita sotilaita.

– [Mieheni] soitti vankilasta kerran ja kirjaimellisesti heti luurin otti tuntematon henkilö, joka ei esitellyt itseään. Hän kertoi, että miehesi on petturi, kerromme siitä kaikille ja lähetämme hänet pidätyskeskukseen odottamaan oikeudenkäyntiä, vaimo kuvailee.

Valitukset vapaiden puutteesta ovat venäläissotilaiden ja heidän perheidensä keskuudessa yleisiä. Lomia ei myönnetä tai niiden vastineeksi vaaditaan isoja lahjuksia.

1430. rykmentti on kärsinyt erityisen suuria miestappioita taistellessaan Robotynen alueella Zaporižžjassa. Venäjän hoitoketju on käytännössä katkennut kokonaan ja haavoittuneita jätetään kentälle kuolemaan, Chris Owen kertoo.

– Ei ole selvää, mitä Perevalskiin lähetetyille tapahtuu, mutta on todennäköistä, että heidät määrätään, joko oikeudenkäynnissä tai ilman sitä, Storm Z -rangaistuspataljoonaan, jossa heitä käytetään hyökkäysjoukkoina, Owen toteaa päivityksessään.

Owen on aiemmin kertonut, että Venäjä käyttää vankeja niin sanottuina haamusotilaina, joita ei merkitä virallisesti minnekään. Haamusotilaita käytetään korkean riskin hyökkäyksissä, joissa tappioita tulee paljon.

