Näin suuri hinta on Pohjois-Korean aseavulla Venäjälle

Pohjois-Korea on voinut saada 5,5 miljardia dollaria aseiden ja ampumatarvikkeiden myynnistä Venäjälle, arvioi saksalainen Friedrich Naumann Foundation. Arvio perustuu tiedusteluraportteihin, vuodettuihin asiakirjoihin sekä Pohjois-Korean aiempiin ampumatarvikkeiden myynnin hintoihin.

Tutkijoiden määrittämä summa vastaa noin neljäsosaa Pohjois-Korean taloudesta. Etelä-Korean keskuspankin arvion mukaan Pohjois-Korean koko bruttokansantuote oli viime vuonna 23,7 miljardia dollaria.

Pjongjang ei ole julkaissut mitään tietoja aseviennistään Venäjälle, mikä on tehnyt yksityiskohtaisesta analyysistä liki mahdotonta. Etelä-Korean tiedustelupalvelujen raportit nojaavat satelliittikuviin, joita ne käyttävät seuratakseen naapurimaansa meriliikennettä. Kuvien perusteella Pohjois-Korea toimittaa Venäjälle pääasiassa tykistön ampumatarvikkeita ja lyhyen kantaman ohjuksia.

Säätiön tutkimuksen mukaan Pohjois-Korean tulot sotilasyhteistyöstä voivat kasvaa sadoilla miljoonilla dollareilla sen sotilaiden liittyessä hyökkäyssotaan Ukrainaa vastaan. Ennusteen mukaan Kim Jong-un tuskin antaa Kremlin käyttöön enempää kuin 20 000 sotilasta, jotta hänen oman hallintonsa vakaus ei vaarantuisi.

Tutkimus nostaa esiin myös virallisen kaupan kasvun 52,9 miljoonaan dollariin Venäjän ja Pohjois-Korean välillä alkuvuoden 2024 aikana. Se on 18,5 miljoonaa dollaria enemmän kuin koko viime vuonna. Kirjoittajien mukaan kahdenvälinen kauppa saattaa palata samalle tasolle kuin se oli ennen Pohjois-Korean kansainvälisten pakotteiden vahvistamista vuonna 2017. Suhteiden tiivistymisestä maiden välillä kertovat myös diplomaattitason vierailut, joita on ollut kuluvana vuonna jo 24, vaikka viimeisinä kolmena vuosikymmenenä niitä on ollut korkeintaan viisi vuodessa.

Venäjä on kääntynyt Pohjois-Korean puoleen lähinnä valtavan ammustarpeensa takia, mutta säätiön mukaan siihen saattaa olla toinenkin syy. Kirjoittajat uskovat, että Kreml käyttää suhdettaan Pjongjangiin heikentääkseen länsiliittouman yhtenäisyyttä Itä-Aasia mukaan lukien. Venäjän johto pyrkii muokkaamaan geopoliittista maisemaa omaksi edukseen viemällä sotilasteknologiaa Pohjois-Koreaan ja luomalla siten turvallisuushaasteita Etelä-Korealle ja Japanille. Sen vuoksi tutkijat suosittelevat, että EU vahvistaisi kumppanuuksiaan indopasifisen alueen samanmielisten maiden kanssa, jotta ne pystyisivät paremmin vastustamaan Kremlin kiristystaktiikkaa.