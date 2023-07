Venäjän kerrotaan pakkovärväävän vankeja ”haamusotilaiksi”

Brittiläinen sotahistorioitsija ja kirjailija Chris Owen kertoo Twitter-ketjussaan raporteista, joiden mukaan Kreml pakottaa vankejaan palvelemaan hyökkäyssodassa ilman minkäänlaista dokumentaatiota. Raporttien mukaan heille ei makseta eikä heille anneta tuntolevyjä, joista ruumiin voisi tunnistaa sotilaan mahdollisen kaatumisen jälkeen.

Owen perustaa ketjunsa venäläisraporttiin, jonka mukaan Ilja Hanbekov-niminen huumausainerikoksesta tuomittu mies vietiin pois vankilasta ja lähetettiin taistelemaan Storm Z-yksikköön Ukrainaan. Sittemmin mies katosi.

Tiedot perustuvat Iljan äidin kertomukseen.

– Storm Z on käytännössä (Josif) Stalinin aikaisen rangaistuspataljoonan uusi tuleminen – komppanian kokoinen yksikkö, jossa tuomittuja ja mahdollisesti mobilisoituja sotilaita rangaistaan. Storm Z -yksiköitä käytetään laajoja uhrilukuja aiheuttaviin korkean riskin hyökkäyksiin, Owen kertoo.

Miehen sellitoverille väitettiin, että hänet vietiin rangaistusselliin 15 päiväksi. Myöhemmin hän soitti äidilleen miehitetystä Donetskista ja kertoi, että tuli ”taivutelluksi”, tai pakotetuksi, sotaan. Miehen mukaan hänet vietiin sotilaslentokoneella osana 76 vangin ryhmää, ja hänelle tehtiin koneessa kuuden kuukauden sopimus, jonka jälkeen hänet olisi armahdettu.

Mies oli kontaktissa äitinsä kanssa säännöllisesti 20 päivän ajan. Yhteyden hiljennyttyä hän sotilastoverinsa ilmoitti tämän menehtyneen. Miehen nimi ei kuitenkaan esiinny yhdelläkään luettelolla uhreista.

Miehen palveluksestakaan ei ole tietoja saatavilla. Hän lähetti sotatunnuksena äidilleen ennen kuolemaansa, mutta Venäjän puolustusministeriön mukaan kyseistä tunnusta ei ole myönnetty kenellekään.

– Puolustusministeriö ei kerro meille mitään. Itse asiassa häntä pidetään paenneena vankina. Hän on selkeä ”aave”, äiti sanoo.

Venäjän vankeja auttavan Rus Sidyashchaya -järjestön perustaja Olga Romanovan mukaan tapahtumien kulku ei ole epätavallinen.

1/ Another account has emerged of Russian convicts becoming "ghost soldiers", serving in secret without pay, documentation, or dog tags to identify bodies. They are reportedly forcibly being removed from prisons and given contracts as they are being flown to Ukraine. ⬇️ pic.twitter.com/8aJRHRkKLK

— ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) July 18, 2023