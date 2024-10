”Kuin katastrofielokuvasta” – suomalainen meteorologi paikalla Espanjan tulvatuhoissa

Espanjassa parhaillaan lomamatkalla oleva meteorologi Markus Mäntykannas kertoo Forecan sääblogissa, että näkymät Espanjan tulva-alueella ovat järkyttäviä.

Mäntykannas kuvailee tulva-alueiden olevan kuin hurrikaanin jäljiltä. Tänään rajuja sateita tulee vielä Valencian ja Barcelonan välillä.

Kuolonuhrien määrän kerrotaan nousseen jo noin 160:een alkuviikolla itäiseen Espanjaan iskeneiden rankkasateiden aiheuttamissa rajuissa tulvissa. Uhriluvun pelätään yhä nousevan.

Mäntykannas ei ollut pahimmalla tuhoalueella Valencian kaupungin alueella, vaan etelämpänä vajaan tunnin ajomatkan päässä Valenciasta.

– Keskiviikkona kun tilanne helpotti, ajoimme Valencian eteläpuolelle noin 10 kilometrin päähän keskustasta. Siitä eteenpäin ei olisi enää päässyt, sillä moottoritie oli täysin tukossa hylätyistä ajoneuvoista, tulvien kuljettamasta roskasta ja savesta – ihan kuin katastrofielokuvasta. Ihmiset olivat hylänneet autoja ja rekkoja tielle ja juosseet henkensä edestä, kun tulvavesi alkoi nousta moottoritiellekin. Tiellä oli sadoittain ajoneuvoja, joista osa oli täysin tuhoutunut. Näky oli kuin hurrikaanin jäljiltä, kuvailee Mäntykannas.

Hän on jakanut Forecan blogissa useita kuvia paikan päältä.

– Kävimme pienessä Massanassa-kylässä, joka oli yksi pahiten tulvista kärsineistä alueista. Siellä vedenpinta oli noussut jälkien perusteella kerrostaloissa noin kahden metrin korkeudelle. Vesi oli tulvinut sisään ensimmäisen kerroksen asuntoihin, räjäyttänyt ovia ja ikkunoita ja myllertänyt huonekaluja. Ensimmäisen kerroksen asunnot olivat aivan savessa ja tuhoutuneita.

– Erittäin koskettava kokemus, kun näki paikan päällä, mikä se ihmisten hätä on ollut ja miten yhteishengessä siivottiin paikkoja, Mäntykannas sanoo.

Monille alueille ei tule edelleenkään vettä ja sähköt ovat poikki.

– Junaradoille on kaatunut puita ja tieyhteyksiä on poikki. Valencian ympäristössä ei myöskään toiminut kännykkä, verkot ovat nurin.

Mäntykannas on hyvin järkyttynyt näkemästään.

– Tulva järkyttää ja koskettaa kovasti, kun on täällä Espanjassa. Alun perin paluun Suomeen piti olla jo keskiviikkona, mutta tulvakaaos sekoitti myös lentoaikatauluja, joten paluu siirtyi viikonvaihteeseen, Mäntykannas kertoo.

– Tiistaina oli hyvin rankkoja sateita. Myös tuulet yllättivät, täällä oli myös paljon tuulesta aiheutuneita tuhoja, trombihavaintoja ja suuria rakeita. Oikeastaan kaikki luonnonkatastrofin elkeet olivat olemassa tiistaina.

– Tuhot ovat hyvin verrattavissa siihen, että tästä olisi pyyhkäissyt trooppinen hirmumyrsky ohi. Vähän samalta näyttäisi esimerkiksi Yhdysvalloissa, kun hurrikaani pyyhkäisee yli. Se aiheuttaa mittavaa vahinkoa ja vahinkoja korjataan pitkään, Mäntykannas jatkaa.

Itäiseen Espanjaan ennakoitiin alkuviikoksi rankkoja sateita, mutta lopulliset sademäärät olivat ennustettua suurempia.

– Ennen tulvia ennusteessa oli merkkejä siitä, että niin sanottu kylmä pisara -matalapaine olisi asettumassa Espanjan lounais- ja eteläpuolelle, mikä on varsinkin syksyisin tarkoittanut todella runsaita sateita. Kylmä pisara on laajemmasta matalapaineen alueesta irtaantunut yläilmakehän matalapaine, joka sääkartoilla painekentässä näyttää aluksi ikään kuin muodostuisi pisara. Kylmässä pisarassa siirtyy ylemmässä ilmakehässä pohjoisemmilta leveysasteilta kylmempää ilmaa. Kun tällainen ajautuu lämpimän merialueen päälle, esimerkiksi Välimerellä, niin syntyy hurjia lämpötilaeroja ala- ja yläilmakehän välille. Tuloksena on vaarallisia sääilmiöitä, kertoo Mäntykannas.

Vettä tuli lopulta paikoin noin vuoden sademääriä vastaavia määriä.

– Se on sattumanvaraista, kuinka voimakkaaksi sateet tällaisissa tilanteissa äityvät, mutta joka syksy Espanjassa jossain päin tulvii. Joinakin syksyinä tulvat valitettavasti vaativat myös kuolonuhreja.

– Luulen kuitenkin, että kukaan ei osannut ennen tiistaita varautua, kuinka katastrofaalinen tästä tilanteesta tulee, vaikka varoituksia oli annettu runsaista sateista. Oli puhuttu 100–200 millimetrin sademääristä, mutta vettä tuli paikoin jopa 400–500 millimetriä eli käytännössä koko vuoden tyypillinen sadekertymä. Lopullinen sadekertymä tuli monille yllätyksenä.

Vasta viime tingassa annettiin korkeimman luokan varoitus ja kehotettiin ihmisiä välttämään tarpeetonta liikkumista tiistaina osassa Valencian itsehallintoaluetta.

– Jos mietitään, miksi tilanne meni näin pahaksi, niin yksi syy on se, että sadekertymät ennustettiin alakanttiin. Toinen syy on se, että alueella on ollut pitkään varsin kuivaa, joten täällä on sellaisia alueita, joilla ei ole kauheasti satanut vuoteen. Nyt kun rysähti kerralla useampi sata millimetriä vettä vuorokaudessa, niin kuiva maaperä ei pystynyt imemään vettä. Tämä johti katastrofaalisiin tulviin. Jos maaperä olisi ollut kosteampi, se olisi pystynyt imemään paremmin vettä, Mäntykannas sanoo.

– Kolmantena syynä on ennen kaikkea se, että rankimmat sateet osuivat Valencian kaupungin länsipuolelle sisämaahan ja virtasivat sieltä Turiajokea alas. Joki täyttyi vedestä yli äyräiden. Runsaimmat sateet eivät siis suinkaan tulleet pahimmalle tulva-alueelle vaan siitä sisämaahan päin, mutta lähtivät sieltä valumaan kohti Välimerta ja levisivät ympäristöön. Tulva osui ikävä kyllä sellaiselle alueelle, missä asukastiheys on suuri, Mäntykannas toteaa.