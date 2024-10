Venäjä iski 13 pommilla omalle alueelleen

Venäjä on tehnyt tänään seitsemän ilmaiskua Kurskissa, joissa on käytetty yhteensä 13 pommia, kertoo Ukrainan pääesikunta päivän tilannekatsauksessaan Facebookissa. Ukrainalaisjoukot valtasivat Kurskin aluetta loppukesällä.

Taistelutapahtumia on ollut tänään rintamalla kaikkiaan 79. Pääesikunnan mukaan vihollinen hyökkää erityisesti kolmessa kohdassa: Donetskissa Lymanin, Pokrovskin sekä Kurakhoven suunnilla.

Sumyyn ja Tšernihiviin kohdistetaan Venäjän puolelta jatkuvaa tykistötulta, joka vaikuttaa useisiin alueisiin rajan lähistöllä.

Russian terrorists bombed their own territory and people, conducting seven airstrikes dropping 13 guided aerial bombs on Kursk region.

Source: General Staff of the Armed Forces of Ukraine operational information as of 16:00 on 31 October 2024 regarding the russian invasion

— Michael MacKay (@mhmck) October 31, 2024