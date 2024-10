”Kriittistä” – tämän vuoksi kuitua kannattaa syödä enemmän

Kuitupitoisen ruokavalion on todettu auttavan painonhallinnassa ja kohentavan suoliston mikrobiomia.

Tämä vähentää diabeteksen, sydän- ja verisuonisairauksien, Alzheimerin taudin ja syöpäsairauksien riskiä. Kuitu lisäksi alentaa kolesterolia ja tasapainottaa verensokerin tasoja.

Suurin osa suomalaisista syö silti liian vähän kuitua. Tilanne on samankaltainen monissa länsimaissa, sillä esimerkiksi Britanniassa aikuinen syö keskimäärin 18 grammaa vuorokaudessa eli vain 60 prosenttia 30 gramman suosituksesta. Times-lehden mukaan vain yhdeksän prosenttia briteistä syö tarpeeksi kuitua osana ruokavaliotaan.

– Paljon proteiinia ja vähän hiilihydraatteja sisältävän ruokavalion valtava suosio viime vuosina on tarkoittanut sitä, että kuidun merkitys pääsee usein unohtumaan. Se on turhaan liitetty mielikuviin mauttomista ruokalajeista. Se on kuitenkin kriittistä terveytemme kannalta, ravitsemusterapeutti Laura Southern sanoo.

Asiantuntijan mukaan kuidun määrän lisääminen ruokavaliossa on yllättävän helppoa. Vaikutukset näkyvät myös nopeasti.

– Näen usein, miten kehon rasvaprosentti laskee, verensokerin hallinta kohenee ja ruoansulatuksen vaivat vähentyvät jopa kahdessa viikossa, Southern sanoo.

Kuitua saa muun muassa ruisleivästä, näkkileivästä, kaurapuurosta, bataatin kaltaisista juureksista ja chia-siemenistä.