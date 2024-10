HS: Suomessa on jopa tuhansia lapsia, jotka eivät käy koulua

Suomessa on arviolta vähintään 4000 yläasteikäistä nuorta, jotka eivät käy peruskoulua, kertoo Helsingin Sanomat. Tarkkaa laskelmaa ei ole tehty.

Koulua käymättömyys on kuitenkin kasvussa ja ilmiö on alkanut näkyä myös nuoremmissa lapsissa.

Tampereella on noin 100 lasta, joilla on runsaasti poissaoloja tai joiden säännöllinen koulunkäynti on vähäistä. Sen vuoksi kaupungissa on aloitettu Läsnä-hanke koulupoissaolojen vähentämiseen ja ongelman ennaltaehkäisyyn. Tavoite on saada vanhemmat puuttumaan lastensa koulupoissaoloihin jo varhaisessa vaiheessa.

Koulua käymättömyys liittyy haasteiden kasautumiseen nuoren elämässä ja niiden käsittelyn vaikeuksiin. Taustalla voi olla kiusaamista, yksinäisyyden ja erilaisuuden tunteita, sosiaalista ahdistusta tai oppimisvaikeuksia.

Joillekin myös koulurakennus itsessään voi aiheuttaa ahdistusta. Siksi hankalimmissa tilanteissa oleville nuorille tarjotaan nyt opetusta omassa tilassaan Tampereen keskustassa.

– Pyrkimys on madaltaa kouluun tulemisen kynnystä, että nuori pääsisi mukaan opiskeluun sekä altistuisi turvallisessa ympäristössä sosiaalisille tilanteille, mitkä toisivat onnistumisen kokemuksia, kertoo projektista Koivikkopuiston sairaalaopetuksen ja Kissanmaan koulun rehtori Pauliina Suvilaakso.