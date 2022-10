Venäjä myöntää Ukrainan murtautuneen läpi panssarijoukoilla

Ukrainan joukkojen on kerrottu edenneen kymmeniä kilometrejä Hersonin rintaman pohjoisosassa.

Miehityshallinnon johtaja Vladimir Saldo sanoi Venäjän valtionmedian haastattelussa, että Ukrainan joukot ovat saavuttaneet useita läpimurtoja. Hänen mukaansa kärkijoukot olisivat edenneet vuorokaudessa 40 kilometriä.

Myös Venäjän puolustusministeriö myöntää rintamatilanteen muutoksen. Tiedotteen mukaan Ukrainan ”ylivoimaiset panssariyksiköt” olisivat tunkeutuneet puolustuksen takalinjaan Zolotaya Balkan ja Aleksandrovkan suunnalla. Puolustusministeriö väittää venäläisten siirtyneen uusiin ennalta valmisteltuihin puolustusasemiin ja aiheuttaneen ”massiiviset” eli noin 130 sotilaan tappiot ukrainalaisille.

Venäläisjoukkojen väitetään torjuneen muut hyökkäykset Mykolajivin ja Andreevin suunnalla ja pommittaneen 24. mekanisoitua prikaatia Davydiv Bridissä, joka sijaitsee noin 75 kilometriä Hersonin kaupungista koilliseen.

Yhdysvaltain Euroopan joukkojen entinen komentaja, kenraaliluutnantti evp. Ben Hodges pitää Ukrainan sotilasjohdon toimintaa pätevänä. Hersonin alueen hyökkäystä pohjustettiin häiritsemällä venäläisjoukkojen huoltoa pitkän kantaman tykistöllä ja täsmäraketeilla.

– Kaikki tämä tehtiin samalla kun venäläisjoukot sidottiin paikalleen, jotta ne eivät pääse pakoon tai pääse auttamaan rintaman muihin osiin, Ben Hodges tviittaa.

So impressed with the Ukrainian General Staff's methodical approach, setting the conditions around Kherson before attacking…good use of terrain/river, long-range precision fires….all the while fixing these Russian forces so that they can't escape or go help elsewhere. https://t.co/SdOdezagrZ

— Ben Hodges (@general_ben) October 3, 2022