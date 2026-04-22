Verkkouutiset

Raju isku Venäjän Mustanmeren laivaston hermokeskukseen

Komentokeskus vastaa Venäjän Mustanmeren laivaston alusten liikkeistä Krimillä.
Kuvituskuva. Aluksia Venäjän laivastotukikohdassa Krimin Sevastopolissa., LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI
Kuvituskuva. Aluksia Venäjän laivastotukikohdassa Krimin Sevastopolissa., LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI
  | Julkaistu 22.4.2026
  • 16:06
  | Päivitetty 22.4.2026
  • 16:08

Ukrainan asevoimat iski Venäjän Mustanmeren laivaston hermokeskukseen väliaikaisesti miehitetyssä Sevastopolissa, kertoo United24-Media viitaten Ukrainan asevoimien pääesikunnan tietoihin.

Iskut kohdistuivat laivaston liikenteenohjauskeskukseen sekä useisiin muihin sotilaskohteisiin 21. huhtikuuta ja 22. huhtikuuta välisenä yönä.

”Streletskyi”-komentokeskus vastaa Venäjän Mustanmeren laivaston alusten liikkeistä Krimillä.

Virallista vahinkoarviota tai uhrilukuja ei ole julkaistu.

Ukrainan joukot iskivät myös useisiin hyökkääjän droonien komentokeskuksiin Venäjän Kurskin alueella ja Ukrainan Harkovan alueella.

Iskuja tehtiin lisäksi Venäjän yksiköiden komentopaikkoihin Venäjän Belgorodin alueella ja Ukrainan Donetskin alueella.

Mainos